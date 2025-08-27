Sikeresen zárult a Vasvári tornászok nyári edzőtábora

A gyerekek minden hétköznap reggel 8 órától délután fél 4-ig vettek részt az edzőtábor programjain, ahol intenzív edzések, technikai gyakorlatok és csapatépítő foglalkozások várták őket. A szervezők nemcsak a fizikai teljesítmény fokozására, hanem a technikai tudás mélyítésére és a közösségépítésre is nagy hangsúlyt fektettek - számolt be a közösségi oldalán a Vasvári Pál Általános Iskola.

Élet az edzőtáborban

Fotó: Vasvári iskola Facebook oldala

Az edzők szerint a edzőtábor minden szempontból eredményesnek bizonyult

A fiatal tornászok fegyelmezetten, elkötelezetten dolgoztak, és látványos fejlődést értek el az elmúlt hetek során. Emellett a csapat szellemisége is megerősödött: a közös munka, a közös célok és az együtt töltött idő valódi közösséget kovácsolt a résztvevőkből.

A dunaújvárosi nyári tábor lezárultával a tornászok magabiztosan és új lendülettel tekintenek a közelgő versenyidőszak elé – megerősödve testben, lélekben és csapatként egyaránt.