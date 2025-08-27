augusztus 27., szerda

Látványos fejlődés

2 órája

Sikeresen zárult a Vasvári tornászok nyári edzőtábora

Címkék#szünet#tábor#Vasvári

Idén nyáron is aktívan telt a nyári szünet a Vasvári tornászok számára. A Pap Zoltán Tornacsarnok adott otthont annak a nyolchetes edzőtábornak, amely június 20. és augusztus 15. között zajlott, és amelynek célja a fiatal sportolók testi és szellemi megerősítése volt.

Duol.hu

A gyerekek minden hétköznap reggel 8 órától délután fél 4-ig vettek részt az edzőtábor programjain, ahol intenzív edzések, technikai gyakorlatok és csapatépítő foglalkozások várták őket. A szervezők nemcsak a fizikai teljesítmény fokozására, hanem a technikai tudás mélyítésére és a közösségépítésre is nagy hangsúlyt fektettek - számolt be a közösségi oldalán a Vasvári Pál Általános Iskola.

dzőtábor
Élet az edzőtáborban
Fotó: Vasvári iskola Facebook oldala

Az edzők szerint a edzőtábor minden szempontból eredményesnek bizonyult

A fiatal tornászok fegyelmezetten, elkötelezetten dolgoztak, és látványos fejlődést értek el az elmúlt hetek során. Emellett a csapat szellemisége is megerősödött: a közös munka, a közös célok és az együtt töltött idő valódi közösséget kovácsolt a résztvevőkből.

A dunaújvárosi nyári tábor lezárultával a tornászok magabiztosan és új lendülettel tekintenek a közelgő versenyidőszak elé – megerősödve testben, lélekben és csapatként egyaránt.

 

