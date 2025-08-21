Rácalmás
Se TV, se internet: teljes utcákat érint az áramszünet
Augusztus 26-án, kedden reggel 8 órától délután 4 óráig áramszünetre kell számítani Rácalmáson.
A tervezett leállás oka, hogy a településen gyengeáramú rendszert építenek ki. A munkálatok befejeztével a szolgáltatás helyreáll, így az érintett területeken ismét lesz áram, internet és televízió.
Érintett felhasználási helyek
- Akácfa utca: 34 (HRSZ:1372/2)
- Erdősor: 1, 3 (HRSZ:1289/4), 4–18 (HRSZ:1726), 19, 20, 21, 22, 24
- Gesztenye sor: 1, 2, 62 (HRSZ:077/2)
- József Attila utca: 1
- Meggyfa utca: HRSZ:1275/1, 31
- Petőfi Sándor utca:
- 1, 2, 2/A (HRSZ:1319/2)
- 3, 4, 5 (HRSZ:1330)
- 6, 6/1 (HRSZ:1321/1)
- 7–17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35 (több hrsz: köztük HRSZ:1309/4)
- Régi MÁV állomás: 86 (HRSZ:080/6)
- Vasútállomás: 376, 4. oszlop
