Rácalmás

47 perce

Se TV, se internet: teljes utcákat érint az áramszünet

Augusztus 26-án, kedden reggel 8 órától délután 4 óráig áramszünetre kell számítani Rácalmáson.

Duol.hu
Fotó: Csapó Balázs

A tervezett leállás oka, hogy a településen gyengeáramú rendszert építenek ki. A  munkálatok befejeztével a szolgáltatás helyreáll, így az érintett területeken ismét lesz áram, internet és televízió.

Érintett felhasználási helyek

  • Akácfa utca: 34 (HRSZ:1372/2)
  • Erdősor: 1, 3 (HRSZ:1289/4), 4–18 (HRSZ:1726), 19, 20, 21, 22, 24
  • Gesztenye sor: 1, 2, 62 (HRSZ:077/2)
  • József Attila utca: 1
  • Meggyfa utca: HRSZ:1275/1, 31
  • Petőfi Sándor utca:
  • 1, 2, 2/A (HRSZ:1319/2)
  • 3, 4, 5 (HRSZ:1330)
  • 6, 6/1 (HRSZ:1321/1)
  • 7–17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35 (több hrsz: köztük HRSZ:1309/4)
  • Régi MÁV állomás: 86 (HRSZ:080/6)
  • Vasútállomás: 376, 4. oszlop
