Viszketés, duzzanat, pánik nélkül – nyári túlélőkalauz rovarcsípésekhez

Fotó: Gulf MG

Mit tehetünk megcsípett egy kullancs ?

– Ha tudjuk, láttuk, hogy kullancs csípett meg ajánlatos feljegyezni a dátumot, mert a tünetek alakulásának ideje és sorrendje segít a későbbi kezelésben. Ha a kullancs elhagyta a bőrt, akkor az első napokban rovarcsípésként kezeljük, ha dörzsölésnek kitett területen van nappalra fedőkötéssel védjük. Ha látjuk a kullancsot, akkor egy szemöldök csipesszel is eltávolítható. Fontos a korai eltávolítás, mert a vérszívás idejével arányosan nő a csípés utáni fertőzések kockázata. Ne helyezzenek rá krémet, zsírt , mert ilyenkor nő a fertőzés veszélye. A bőrt fertőtlenítsük le a beavatkozás előtt és után is, egy határozott mozdulattal húzzuk fel a csipesszel a rovart, illetve aznap helyezzünk rá fedőkötést. Ha nem is tudjuk teljesen eltávolítani nem gond, pár nap alatt kilökődik a rovar feje. A bőrben rögzült fej kevesebb gondot okoz, mint a napokig ,,őrizgetett” rovar, amivel megvárják a szakembert. Ha néhány nap alatt rovarcsípésként gyógyul és nem jelenik meg 8-14 nap múlva gyűrűszerű bőrpír akkor nem szükséges az orvosi ellátás. Ha a csípés gyógyulása után gyűrűszerű, növekvő bőrpírt látunk, szükséges a háziorvoshoz fordulni, illetve ajánlott lefotózni a tünetet. Az antibiotikum kezelés megelőzi a Lyme kór kialakulását, melyet a csípéskor a bőrbe jutó baktérium okoz. Nincs ellene védőoltás, a megelőzés a leghatékonyabb. A kullancsok csípésekor vírusos fertőzésre is lehetőség van, a nagy rizikójú országrészek a Népegészségügyi Hivatal honlapján is megtekinthetők. A kullancsok által terjesztett agyvelő-, illetve agyhártyagyulladás általános fertőzéses tünetekkel (gyengeség, hőemelkedés, izomfájdalom) majd magas lázzal jelentkezik a csípés után néhány nappal. Ezt követi a hányás, tudatzavar, állapotromlás , melyek ellátása mindig sürgősséggel és kórházi osztályon (Infektológia ) történik. A kullancsok által terjesztett agyhártyagyulladás ellen van védőoltás, melyet a sokat kiránduló, magas fertőzési rizikójú helyen lakó, dolgozó pácienseknek (gyermekeknek is ) ajánlunk.

– Hogyan előzzük meg a rovarcsípések kellemetlen következményeit?

– Valóban a megelőzés a legeredményesebb módszer. Kiránduláskor, réteken, erdőben vagy legelőkön áthaladva a nyári melegben is viseljünk teljesen zárt ruházatot, zárt cipőt vagy bakancsot. Tűrjük be a vastag zokniba a nadrág szárát, ha könnyen felcsúszik. A ruhánkra és a bőrünkre is fújjunk kullancs- illetve más rovarok elleni spray állagú készítményeket. Ezek felvitelét a tájékoztató javaslatának megfelelően ismételjük. A kirándulás végén otthon a ruházatot illetve a teljes bőrfelszínünket is ellenőrizzük, hogy korán megtaláljuk, ha van kullancs a bőrünkön. Este a bőrsérüléseket, csípéseket fertőtlenítő oldatokkal kezeljük, a nedvező sebeket akár néhány napig fedőkötéssel védjük.