augusztus 18., hétfő

Ilona névnap

24°
+34
+20
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
A bőrgyógyász tanácsaival

25 perce

Viszketés, duzzanat, pánik nélkül – nyári túlélőkalauz rovarcsípésekhez

Címkék#kullancsveszély#bőrgyógyász#szúnyogcsípés#kullancsszezon#darázscsípés

Nyáron szinte lehetetlen úgy végigmenni egy kiránduláson, nyaraláson vagy kerti sütögetésen, hogy ne találkozzunk a természet apró, de annál kellemetlenebb lakóival. A rovarcsípések otthoni kezelése ilyenkor kulcsfontosságú, hiszen a gyors és megfelelő reakcióval nemcsak a viszketést és a duzzanatot csökkenthetjük, hanem a súlyosabb szövődményeket is megelőzhetjük.

Fekete Györgyi
Viszketés, duzzanat, pánik nélkül – nyári túlélőkalauz rovarcsípésekhez

Fotó: Gulf MG

Ennek a fura nyárnak a következménye, hogy óriási erővel támadnak a rovarok, s bizony nagyon sok kellemetlenséget is okoznak nekünk. Egy kis felkészüléssel és a megfelelő otthoni kezeléssel elkerülhetjük, hogy a rovarcsípések komoly problémákat okozzanak, és nyugodtan élvezhetjük a kirándulásokat, strandolást, kerti összejöveteleket. Dr. Harsányi Emese, a Fittderma vezetője, bőrgyógyász főorvos részletes tanácsokat ad arról, hogyan kezeljük biztonságosan és hatékonyan ezeket a nyári kellemetlenségeket.

rovarcsípések
Rovarcsípések nem csak kellemetlenek, veszélyesek is. Fotó: Kwangmoozaa

Legfontosabb tudnivalók a rovarcsípésekről

A szúnyog- és pókcsípések általában nem okoznak súlyos allergiás reakciót, ám a viszketés és bőrpír napokig megmaradhat, sőt akár nyomot is hagyhat a bőrön. Ezzel szemben a méh- vagy darázscsípés komoly, akár életveszélyes allergiás reakciót (anaphylaxiát) válthat ki – összegzi a legfontosabb tudnivalókat dr. Harsányi Emese főorvos: 

  •  Akik ezt már tudják magukról jó ha felkészülten kirándulnak és allergológus, pulmonológus által felírt injekciót (Epipen) visznek magukkal. 
  • Darázs- vagy méhcsípés esetén a belsőleges kezelés (antihisztamin tabletta, akár szopogató tabletta formátumban ) is indokolt. Ezek közül többet vény nélkül is megvásárolhatunk. Fontos a száraz hűtés, mivel a vékony duzzadt felhám felázhat, ilyenkor nyílt sebek keletkeznek, melyek a nyári melegben könnyen befertőződhetnek.
  • Ha a vakarás miatt megbomlik a bőr épsége, akkor fertőtlenítő oldatokkal (és ne krémekkel) kezeljük, illetve utcára vagy dolgozni fedőkötés védelmében menjünk. A fokozatosan növekvő bőrpír, duzzanat, fájdalom és/vagy láz esetén már szükséges az orvosi vizsgálat. Ilyenkor antibiotikumot ír fel a háziorvos, vagy súlyosabb esetben sebész vagy infektológus (a fertőző betegségek gyógyítására szakosodott orvos) véleményére is szükség lehet. 
  • A lábfej vagy lábszár csípései gyakran végződhetnek orbánccal a csípés révén bőr alá jutó baktériumok miatt. A gyógyulás szövődménymentes esetekben 5-7 nap, szövődmény esetén több hétig is eltarthat a nyári melegben.  
Man,Itching,And,Scratching,On,Hand,From,Allergy,Skin,Rash
Fotó: Gulf MG

Mit tehetünk megcsípett egy kullancs ?

 – Ha tudjuk, láttuk, hogy kullancs csípett meg ajánlatos feljegyezni a dátumot, mert a tünetek alakulásának ideje és sorrendje segít a későbbi kezelésben. Ha a kullancs elhagyta a bőrt, akkor az első napokban rovarcsípésként kezeljük, ha dörzsölésnek kitett területen van nappalra fedőkötéssel védjük. Ha látjuk a kullancsot, akkor egy szemöldök csipesszel is eltávolítható. Fontos a korai eltávolítás, mert a vérszívás idejével arányosan nő a csípés utáni fertőzések kockázata. Ne helyezzenek rá krémet, zsírt , mert ilyenkor nő a fertőzés veszélye. A bőrt fertőtlenítsük le a beavatkozás előtt és után is, egy határozott mozdulattal húzzuk fel a csipesszel a rovart, illetve aznap helyezzünk rá fedőkötést. Ha nem is tudjuk teljesen eltávolítani nem gond, pár nap alatt kilökődik a rovar feje. A bőrben rögzült fej kevesebb gondot okoz, mint a napokig ,,őrizgetett” rovar, amivel megvárják a szakembert. Ha néhány nap alatt rovarcsípésként gyógyul és nem jelenik meg 8-14 nap múlva gyűrűszerű bőrpír akkor nem szükséges az orvosi ellátás. Ha a csípés gyógyulása után gyűrűszerű, növekvő bőrpírt látunk, szükséges a háziorvoshoz fordulni, illetve ajánlott lefotózni a tünetet. Az antibiotikum kezelés megelőzi a Lyme kór kialakulását, melyet a csípéskor a bőrbe jutó baktérium okoz. Nincs ellene védőoltás, a megelőzés a leghatékonyabb. A kullancsok csípésekor vírusos fertőzésre is lehetőség van, a nagy rizikójú országrészek a Népegészségügyi Hivatal honlapján is megtekinthetők. A kullancsok által terjesztett agyvelő-, illetve agyhártyagyulladás általános fertőzéses tünetekkel (gyengeség, hőemelkedés, izomfájdalom) majd magas lázzal jelentkezik a csípés után néhány nappal. Ezt követi a hányás, tudatzavar, állapotromlás , melyek ellátása mindig sürgősséggel és kórházi osztályon (Infektológia ) történik. A kullancsok által terjesztett agyhártyagyulladás ellen van védőoltás, melyet a sokat kiránduló, magas fertőzési rizikójú helyen lakó, dolgozó pácienseknek (gyermekeknek is ) ajánlunk.
– Hogyan előzzük meg a rovarcsípések kellemetlen következményeit?
– Valóban a megelőzés a legeredményesebb módszer. Kiránduláskor, réteken, erdőben vagy legelőkön áthaladva a nyári melegben is viseljünk teljesen zárt ruházatot, zárt cipőt vagy bakancsot. Tűrjük be a vastag zokniba a nadrág szárát, ha könnyen felcsúszik. A ruhánkra és a bőrünkre is fújjunk kullancs- illetve más rovarok elleni spray állagú készítményeket. Ezek felvitelét a tájékoztató javaslatának megfelelően ismételjük. A kirándulás végén otthon a ruházatot illetve a teljes bőrfelszínünket is ellenőrizzük, hogy korán megtaláljuk, ha van kullancs a bőrünkön. Este a bőrsérüléseket, csípéseket fertőtlenítő oldatokkal kezeljük, a nedvező sebeket akár néhány napig fedőkötéssel védjük. 

Tippek: Mit érdemes a házipatikában tartani nyáron?

  • Recept nélkül kapható antihisztamin tabletta és antihisztamin tartalmú gél
  • Vízbázisú, könnyű hidratáló krém
  • Fertőtlenítő oldat kisebb sebek és vakarásnyomok kezelésére
  • A duzzanat és bőrpír természetes reakció, amit száraz hideg borogatással enyhíthetünk. Darázs- vagy méhcsípésnél a belsőleges (tabletta) kezelés is indokolt. A bőrt mindig tartsuk szárazon, mert a felázott felhám könnyen fertőződhet.
     

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu