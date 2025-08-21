Rosacea: minden, amit tudnod kell a piros arcbőr kezeléséről

A rosacea egy gyakori, krónikus bőrbetegség, amely hajszálértágulatok, bőrvörösség, sőt akár gyulladt göbök formájában is megjelenhet. Bár nem életveszélyes, a mindennapi életminőséget és az önbizalmat is befolyásolhatja – ezért fontos időben felismerni és kezelni. A melegben még jobban fellángolhat a betegség, amelynek a tüneteit azonban ilyenkor is lehet csökkenteni.

Rosacea kezelés előtt és után Fotó: iso100production

Mi az a rosacea és mi okozza?

A rosacea kialakulása összetett. A háttérben lehetnek hajszálértágulatok, amelyek az arcbőrt állandóan vagy időszakosan kipirosítják. Ezen kívül szerepet játszhatnak emésztési problémák, például a túl sok gyomorsav, bizonyos ételek – mint a paradicsom vagy fűszeres fogások –, valamint alkoholfogyasztás. A magas vérnyomás, a túlzott napozás és az erős hőhatás (például szauna, forró italok) is fokozhatja a tüneteket.

A Fittderma szakértője, Szabó-Keresztes Kamilla kiemeli:

A rosaceás bőr nem szereti a napfényt, még télen is érdemes fényvédőt használni. Elég egy kis UV-sugárzás, és máris fellángolhat a bőrpír.

Miért nehéz kezelni a rosaceát?

A rosacea egyik legnagyobb kihívása, hogy mindenkinél más és más kiváltó tényező áll a háttérben.

Gyakori irritáló hatások lehetnek:

erős illatanyagok (autóillatosítók, WC-frissítők, parfümök),

illóolajok (pl. fahéj-, narancs-, mentaolaj),

forró, fűszeres ételek vagy savas ételek,

stressz és hőmérséklet-változás.

Kamilla szerint a legelső lépés mindig az, hogy feltárják és kiiktatják a kiváltó okokat. Ehhez gyakran több alkalommal figyelik a páciens életmódját, szokásait, és szükség esetén orvosi vizsgálatokat is javasolnak – például ételallergia-tesztet vagy gasztroenterológiai kivizsgálást.

ADVATx kezelés még meleg időben is segít Fotó: Rovsky

Milyen kezelések segíthetnek?

A Fittdermánál a terápia mindig személyre szabott, ahogy Szabó-Keresztes Kamilla elmesélte többféle módon és lépésben segítenek a problémákkal küzdőknek:

Otthoni bőrápolási rutin kialakítása kímélő, illatmentes termékekkel. ADVATx lézerkezelés: célzott fényterápia, amely a tágult hajszálereket célozza. Egy kezelés kb. 30 perc, és 4 alkalom után 5–6 hónapos tünetmentesség is elérhető. Speciális hatóanyagok (enyhébb esetben kímélő savak, súlyosabb formában erősebb készítmények).

Szabó-Keresztes Kamilla hangsúlyozza:

A rosacea nem gyógyítható véglegesen, de tünetmentessé tehető. Ehhez a páciens együttműködése is szükséges – ha valaki nem kerüli a kiváltó tényezőket, a panaszok újra visszatérhetnek.

Tippek rosaceás bőr mindennapi ápolásához:

Mindig használj fényvédőt, még télen is.

Kerüld az illatos kozmetikumokat és erős illóolajokat.

Figyeld meg, mely ételek vagy italok váltanak ki fellángolást.

Hőhatás minimalizálása – forró fürdő, szauna kerülése.

Nyugtató, kímélő ápolás – arctisztítás langyos vízzel, irritáló összetevők nélkül.

Miért fontos a korai kezelés?

A rosacea fokozatosan súlyosbodhat: először csak enyhe bőrpír jelenik meg, később állandó vörösség, majd göbök és csomók alakulhatnak ki. Minél korábban kezdődik a kezelés, annál egyszerűbben kordában tarthatók a tünetek – sokszor már egy otthoni bőrápolási rutin is elegendő lehet.