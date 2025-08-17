augusztus 18., hétfő

Melegben is lehet enyhíteni a tüneteket

Tegnap, 23:10

Rosacea: minden, amit tudnod kell a piros arcbőr kezeléséről

Címkék#bőrprobléma#rosacea#bőrgyógyászati#bőrgyógyász

Valamikor az egészség jelképe volt a pirospozsgás bőr, mára már egy roppant kellemetlen bőrbetegségre is utalhat. A rosacea már minden 10. embert érinti, így nagyon sokak számára megkeseríti a mindennapokat. A meleg még inkább szemmel láthatóvá teszi a bőrprobléma meglétét.

 A rosacea egy gyakori, krónikus bőrbetegség, amely hajszálértágulatok, bőrvörösség, sőt akár gyulladt göbök formájában is megjelenhet. Bár nem életveszélyes, a mindennapi életminőséget és az önbizalmat is befolyásolhatja – ezért fontos időben felismerni és kezelni. A melegben  még jobban fellángolhat a betegség, amelynek a tüneteit azonban ilyenkor is lehet csökkenteni.

Rosacea,Couperose,Redness,Skin,Treatment,,Before,And,After,Result,Of
Rosacea kezelés előtt és után Fotó: iso100production

Mi az a rosacea és mi okozza?

A rosacea kialakulása összetett. A háttérben lehetnek hajszálértágulatok, amelyek az arcbőrt állandóan vagy időszakosan kipirosítják. Ezen kívül szerepet játszhatnak emésztési problémák, például a túl sok gyomorsav, bizonyos ételek – mint a paradicsom vagy fűszeres fogások –, valamint alkoholfogyasztás. A magas vérnyomás, a túlzott napozás és az erős hőhatás (például szauna, forró italok) is fokozhatja a tüneteket.

A Fittderma szakértője, Szabó-Keresztes Kamilla kiemeli:

A rosaceás bőr nem szereti a napfényt, még télen is érdemes fényvédőt használni. Elég egy kis UV-sugárzás, és máris fellángolhat a bőrpír.

Miért nehéz kezelni a rosaceát?

A rosacea egyik legnagyobb kihívása, hogy mindenkinél más és más kiváltó tényező áll a háttérben.
Gyakori irritáló hatások lehetnek:

  • erős illatanyagok (autóillatosítók, WC-frissítők, parfümök),
  • illóolajok (pl. fahéj-, narancs-, mentaolaj),
  • forró, fűszeres ételek vagy savas ételek,
  • stressz és hőmérséklet-változás.

Kamilla szerint a legelső lépés mindig az, hogy feltárják és kiiktatják a kiváltó okokat. Ehhez gyakran több alkalommal figyelik a páciens életmódját, szokásait, és szükség esetén orvosi vizsgálatokat is javasolnak – például ételallergia-tesztet vagy gasztroenterológiai kivizsgálást.

A,Woman,Receives,Ipl,Therapy,In,A,Beauty,Salon.,High
ADVATx kezelés még meleg időben is segít Fotó: Rovsky

Milyen kezelések segíthetnek?

A Fittdermánál a terápia mindig személyre szabott, ahogy Szabó-Keresztes Kamilla elmesélte többféle módon és lépésben segítenek a problémákkal küzdőknek:

  1. Otthoni bőrápolási rutin kialakítása kímélő, illatmentes termékekkel.
  2. ADVATx lézerkezelés: célzott fényterápia, amely a tágult hajszálereket célozza. Egy kezelés kb. 30 perc, és 4 alkalom után 5–6 hónapos tünetmentesség is elérhető.
  3.  Speciális hatóanyagok (enyhébb esetben kímélő savak, súlyosabb formában erősebb készítmények).

Szabó-Keresztes Kamilla hangsúlyozza: 

A rosacea nem gyógyítható véglegesen, de tünetmentessé tehető. Ehhez a páciens együttműködése is szükséges – ha valaki nem kerüli a kiváltó tényezőket, a panaszok újra visszatérhetnek.

Tippek rosaceás bőr mindennapi ápolásához:

  • Mindig használj fényvédőt, még télen is.
  • Kerüld az illatos kozmetikumokat és erős illóolajokat.
  • Figyeld meg, mely ételek vagy italok váltanak ki fellángolást.
  • Hőhatás minimalizálása – forró fürdő, szauna kerülése.
  • Nyugtató, kímélő ápolás – arctisztítás langyos vízzel, irritáló összetevők nélkül.

Miért fontos a korai kezelés?

A rosacea fokozatosan súlyosbodhat: először csak enyhe bőrpír jelenik meg, később állandó vörösség, majd göbök és csomók alakulhatnak ki. Minél korábban kezdődik a kezelés, annál egyszerűbben kordában tarthatók a tünetek – sokszor már egy otthoni bőrápolási rutin is elegendő lehet.

Ahogy Szabó-Keresztes Kamilla fogalmaz:

Ha valakinek akár csak enyhe gyanúja is van arra, hogy rosaceás, érdemes azonnal szakemberhez fordulni. Minél előbb kezdjük el, annál könnyebb elkerülni a kellemetlen fellángolásokat.

Rosacea: 5 gyakori tévhit és a valóság

1. tévhit: A rosacea csak esztétikai probléma.
Valóság: A rosacea krónikus bőrbetegség, ami gyulladást, értágulatot és akár fájdalmas csomókat is okozhat.

2. tévhit: Csak idősebbeknél alakul ki.
Valóság: Bár gyakrabban fordul elő 30 év felett, fiataloknál is jelentkezhet – főleg genetikai hajlam esetén.

3. tévhit: A napozás javít a rosaceán.
Valóság: A napfény az egyik leggyakoribb kiváltó ok, ezért még télen is fontos a fényvédelem.

4. tévhit: Elég, ha sminkkel eltakarjuk.
Valóság: A smink elfedi a vörösséget, de a kiváltó okokat nem szünteti meg – sőt, bizonyos sminktermékek rontanak a helyzeten.

5. tévhit: A rosacea nem kezelhető.
Valóság: Bár végleg nem gyógyítható, a modern kezelésekkel és a kiváltó tényezők kerülésével hosszú távú tünetmentesség érhető el.

 

