2 órája
Rómaiak kalandjai Kulcson (videóval)
A kulcsi hajóállomáson ezen a héten római napokat tartanak gyerekeknek. Az ifjúság a római birodalom életével ismerkedhet meg játékos körülmények között.
Húsz gyerek vesz részt a kulcsiak római táborában
Fotó: Agárdy Csaba
A hétfő az ismerkedéssel telt el, majd a kézműves foglalkozásokat készítettek elő a gyerekek. Tógát készítettek, római nevet választottak maguknak, és megismerkedtek Róma megalapításával, Romolus és Remus történetével.
Makettek római betűkkel
Tegnap a kézműves foglalkozásokon volt a hangsúly, a gyerekek római épületek makettjeit készítették el, római betűkkel és számokkal díszítve. Holnap légiós kiképzés lesz a program, harcolni tanulnak a fiatalok. A római tábor különlegessége, hogy Németországból a Danuvina Alacris egy római őrgálya hiteles másolata érkezett Kulcsra, ami vasárnap reggel folytatja útját Dunaföldvárra, majd onnan Mohácsra. A magyarországi programját befejezve kamion viszi majd vissza Németországba. A római táborban húszan vesznek részt, és annak ellenére, hogy nem bent lakásos, nemcsak Kulcsról, Dunaújvárosból, hanem Székesfehérvárról és Ráckeresztúrról is érkeztek fiatalok.
A Duna menti Limes a Római Birodalom egyik kulcsfontosságú határvédelmi vonala volt, amely erődökből, őrtornyokból és utakból állt, hogy biztosítsa a birodalom védelmét és felügyelje a kereskedelmet. A Danuvina Alacris egy 1600 éves római hajó élethű másolata, amelyhez hasonló járművek egykor a Duna történelmi vízi útján közlekedtek, összekapcsolva településeket és katonai bázisokat.