Rómaiak kalandjai Kulcson (videóval)

A hétfő az ismerkedéssel telt el, majd a kézműves foglalkozásokat készítettek elő a gyerekek. Tógát készítettek, római nevet választottak maguknak, és megismerkedtek Róma megalapításával, Romolus és Remus történetével.

A római gálya Németországból érkezett

Fotó: Agárdy Csaba

Makettek római betűkkel

Tegnap a kézműves foglalkozásokon volt a hangsúly, a gyerekek római épületek makettjeit készítették el, római betűkkel és számokkal díszítve. Holnap légiós kiképzés lesz a program, harcolni tanulnak a fiatalok. A római tábor különlegessége, hogy Németországból a Danuvina Alacris egy római őrgálya hiteles másolata érkezett Kulcsra, ami vasárnap reggel folytatja útját Dunaföldvárra, majd onnan Mohácsra. A magyarországi programját befejezve kamion viszi majd vissza Németországba. A római táborban húszan vesznek részt, és annak ellenére, hogy nem bent lakásos, nemcsak Kulcsról, Dunaújvárosból, hanem Székesfehérvárról és Ráckeresztúrról is érkeztek fiatalok.