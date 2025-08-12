augusztus 12., kedd

2 órája

Rómaiak kalandjai Kulcson (videóval)

Címkék#gálya#Kulcsra#gyerek#kézműves

A kulcsi hajóállomáson ezen a héten római napokat tartanak gyerekeknek. Az ifjúság a római birodalom életével ismerkedhet meg játékos körülmények között.

Agárdy Csaba
Húsz gyerek vesz részt a kulcsiak római táborában

Fotó: Agárdy Csaba

A  hétfő az ismerkedéssel telt el, majd a kézműves foglalkozásokat készítettek elő a gyerekek. Tógát készítettek, római nevet választottak maguknak, és megismerkedtek Róma megalapításával, Romolus és Remus történetével. 

római
A római gálya Németországból érkezett
Fotó: Agárdy Csaba

Makettek római betűkkel

Tegnap a kézműves foglalkozásokon volt a hangsúly, a gyerekek római épületek makettjeit készítették el, római betűkkel és számokkal díszítve. Holnap légiós kiképzés lesz a program, harcolni tanulnak a fiatalok. A római tábor különlegessége, hogy Németországból a Danuvina Alacris egy római őrgálya hiteles másolata érkezett Kulcsra, ami vasárnap reggel folytatja útját Dunaföldvárra, majd onnan Mohácsra. A magyarországi programját befejezve kamion viszi majd vissza Németországba. A római táborban húszan vesznek részt, és annak ellenére, hogy nem bent lakásos, nemcsak Kulcsról, Dunaújvárosból, hanem Székesfehérvárról és Ráckeresztúrról is érkeztek fiatalok.

A Duna menti Limes a Római Birodalom egyik kulcsfontosságú határvédelmi vonala volt, amely erődökből, őrtornyokból és utakból állt, hogy biztosítsa a birodalom védelmét és felügyelje a kereskedelmet. A Danuvina Alacris egy 1600 éves római hajó élethű másolata, amelyhez hasonló járművek egykor a Duna történelmi vízi útján közlekedtek, összekapcsolva településeket és katonai bázisokat.

 

