Gasztronómia

30 perce

A római birodalom a Petőfi-ligetben (videókkal, képgalériával)

Római piknik volt szerdán este a Petőfi-ligetben. A római birodalom gasztronómiájával ismerkedhettünk meg.

Agárdy Csaba
A római birodalom a Petőfi-ligetben (videókkal, képgalériával)

A gyerekek kézműves foglalkozáson mutathatták meg ügyességüket

Fotó: Agárdy Csaba

A Dunamenti Regionális Népfőiskola és az Intercisa Múzeum közösen rendezte meg az eseményt. Nyitásként dr. Szabó Antal Tibor tartott előadást a római gasztronómiáról, lucullisi lakomákról és a szegényebb rétegek étkezési szokásairól. Megtudhattuk, hogy az étkezés a római birodalomban nemcsak az evésről szólt, hanem társadalmi érintkezést is jelentett. A leggazdagabbak, a lucullisi lakomákkal meghökkenteni, elkápráztatni akartak. (Lucius Licinius Lucullus az ókori Róma egyik kiemelkedő hadvezére és politikusa volt. Visszavonulása után fényűző életet élt: szórakozással, lakomákkal töltötte az idejét. Az antik Rómában szokás volt óriási lakomákat tartani, ahol különös tálalási megoldások használata és féktelen dőzsölés volt jellemző, nem volt akkoriban egyedi az, amit Lucullus művelt. Amiben ő mégis újat alkotott az ókori gasztronómiában, az az volt, hogy az ő ötlete volt a só darálása.) A gazdagok felhajtották a birodalomban föllelhető egzotikus állatokat, például a tevét, amiből készítettek töltött tevepúpot. Bármilyen hihetetlen, de már Rómában is voltak a mai értelemben vett gyorséttermek. Egymás melletti nagy edényekben kínáltak egytálételeket, ez a szegények étkezése volt, de ők is társadalmi eseményként tekintettek egy ilyen ebéd elfogyasztására. 

római birodalom
Az ovisok nyertese, Bencsik Izabella és a szülei. A "római birodalomban" vehette át a díját
Fotó: Agárdy Csaba

Előadás a római birodalom gasztronómiájáról

Szabó Antal előadása után a Dunamenti Regionális Népfőiskola Rajzold meg a nyarad! rajzversenyének az eredményhirdetésén vehettünk részt. Eglesz Kálmán, a népfőiskola elnöke szólította a gyerekeket azért, hogy átadhassa számukra a díjakat. Ezek szerint a végeredmény. 

Óvódás kategóriában: 1. Bencsik Izabella, 2. Horváth Noel, 3. Szűcs Alíz.
Kisiskolás kategóriában: 1. Sztakó Tamás, 2. Hungler Ádám Zoltán, 3. Brodmann Bendegúz.

A Resti Bisztró Étterem felajánlása, hogy az összes beküldött rajzból kiállítást nyitnak az étterem kiállítóhelyén. A nyeremények: ovis és a kisiskolás kategóriában a nyertes elviheti az óvodás csoportját, illetve az osztálytársait egy palacsintázásra a Resti Bisztró Étterembe. Emellett az Azzurro pizzéria, a Kreatív Stúdió és a népfőiskola ajánlott fel díjakat.

Az eredményhirdetés után jöhetett a főattrakció, a római étel kóstolása. Az ételkóstolót az Intercisa Múzeum részéről Kronászt Margit és Torontáli Mercédesz tartotta meg, az ételt az utóbbi hölgy készítette el, akitől megtudtuk a receptet. A múzeum a Petőfi-ligetbe kilátogatókat zöldséges lencseraguval várta, eredeti római, Apicius (Marcus Apicius Gavius római mesterszakács, szakácskönyv-író) receptje alapján. Ezek szerint a hozzávalók: füstölt szalonna, csirkemell, vöröshagyma, fokhagyma, újhagyma, póréhagyma, lencse, sárga- és fehérrépa, karalábé, zeller, cukkini, fejes káposzta, olivaolaj, szójaszósz (a garum szószt helyettesíti, a garum a római birodalom első számú ételízesítője volt), babér, só, bors, kömény, bazsalikom, tárkony.

  • Az elkészítése: az egyik bográcsba helyezzük az összes hagymafélének a felét, a szalonnát, a lencsét és a fűszereket. A másikba a csirkemellet, a hagymafélék másik felét, a zöldségeket a főzési idejük sorrendjében. Mikor mindkét bográcsban megfőttek az alapanyagok, a két bogrács tartalmát összekeverjük, és kész is az étel. Az az étel, aminek kimondottan nagy sikere volt a Petőfi-ligetben.

A római birodalom a Petőfi-ligetben

Fotók: Agárdy Csaba

 

