A római birodalom a Petőfi-ligetben (videókkal, képgalériával)

A Dunamenti Regionális Népfőiskola és az Intercisa Múzeum közösen rendezte meg az eseményt. Nyitásként dr. Szabó Antal Tibor tartott előadást a római gasztronómiáról, lucullisi lakomákról és a szegényebb rétegek étkezési szokásairól. Megtudhattuk, hogy az étkezés a római birodalomban nemcsak az evésről szólt, hanem társadalmi érintkezést is jelentett. A leggazdagabbak, a lucullisi lakomákkal meghökkenteni, elkápráztatni akartak. (Lucius Licinius Lucullus az ókori Róma egyik kiemelkedő hadvezére és politikusa volt. Visszavonulása után fényűző életet élt: szórakozással, lakomákkal töltötte az idejét. Az antik Rómában szokás volt óriási lakomákat tartani, ahol különös tálalási megoldások használata és féktelen dőzsölés volt jellemző, nem volt akkoriban egyedi az, amit Lucullus művelt. Amiben ő mégis újat alkotott az ókori gasztronómiában, az az volt, hogy az ő ötlete volt a só darálása.) A gazdagok felhajtották a birodalomban föllelhető egzotikus állatokat, például a tevét, amiből készítettek töltött tevepúpot. Bármilyen hihetetlen, de már Rómában is voltak a mai értelemben vett gyorséttermek. Egymás melletti nagy edényekben kínáltak egytálételeket, ez a szegények étkezése volt, de ők is társadalmi eseményként tekintettek egy ilyen ebéd elfogyasztására.

Az ovisok nyertese, Bencsik Izabella és a szülei. A "római birodalomban" vehette át a díját

Fotó: Agárdy Csaba

Előadás a római birodalom gasztronómiájáról

Szabó Antal előadása után a Dunamenti Regionális Népfőiskola Rajzold meg a nyarad! rajzversenyének az eredményhirdetésén vehettünk részt. Eglesz Kálmán, a népfőiskola elnöke szólította a gyerekeket azért, hogy átadhassa számukra a díjakat. Ezek szerint a végeredmény.

Óvódás kategóriában: 1. Bencsik Izabella, 2. Horváth Noel, 3. Szűcs Alíz.

Kisiskolás kategóriában: 1. Sztakó Tamás, 2. Hungler Ádám Zoltán, 3. Brodmann Bendegúz.

A Resti Bisztró Étterem felajánlása, hogy az összes beküldött rajzból kiállítást nyitnak az étterem kiállítóhelyén. A nyeremények: ovis és a kisiskolás kategóriában a nyertes elviheti az óvodás csoportját, illetve az osztálytársait egy palacsintázásra a Resti Bisztró Étterembe. Emellett az Azzurro pizzéria, a Kreatív Stúdió és a népfőiskola ajánlott fel díjakat.