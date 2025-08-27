1 órája
Mi lesz veletek rolleresek?
Egyre többen közlekednek elektromos rollerral. A közvéleményt megosztja a rollerhasználata: van, aki támogatja, van, aki tiltaná, mert veszélyesnek tartja.
A fiatal rollerosok is képviselték magukat a fórumon
Fotó: Agárdy Csaba
Már eleve az gondot okoz, hogy nincs az elektromos rollerrel való közlekedésnek jogszabálya, az sem egyértelmű, hol közlekedhetünk az elektromos rollerünkkel. Időről-időre heves vitákat generál a sajtóban és a magyar közvéleményben egy-egy kirívó eset az elektromos rollerek kapcsán, hiszen hiába vannak már hosszú évek óta a hazai utakon ezek a járművek, sajnálatos módon még mindig nem alkottak hozzájuk megfelelő jogszabályokat. Ennek megfelelően igazi fekete báránynak, sehonnaninak érezheti magát az, aki elektromos rollerre pattan, hiszen sok helyen nem látják őket szívesen, legyen szó akár a járdáról, akár az úttestről, akár a kerékpársávról. Az egyetlen probléma mindezzel, hogy mivel még mindig nem dolgoztak ki ezekhez a járművekhez egységes szabályozást, ezért senkinek sincs igaza egyetlen vitában sem, és így nehéz megválaszolni azt a kérdést is, hogy hol közlekedhetünk a mindennapokban egy elektromos rollerrel. Ha rövidre akarjuk zárni a témát, akkor a kérdésre úgy lehetne jelenleg a leginkább diplomatikusan válaszolni, hogy bárhol közlekedhetünk az elektromos rollerrel, ahol tudjuk szavatolni a saját és a többi ember biztonságát - olvashatjuk a tesztplussz.hu-n.
Egyre több a rollerbaleset
Mivel ilyen átláthatatlan a helyzet Dunaújváros önkormányzata fórumot szervezett (az önkormányzatot Mezei Zsolt városüzemeltetési ügyekért felelős általános hatáskörű alpolgármestere képviselte) a Városháza C-szárnyába, ahol a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság közlekedésrendészeti osztályának vezetője, Németh Miklós rendőr alezredes próbálta összefoglalni azt, hogyan is állunk elektromos roller téren. Mit mondjunk? Nem volt könnyű dolga.
Németh Miklós először érdekes, és iszonyatos számadatokkal áll elő. Ezek szerint 2019-ben 120 baleset volt az országban, ami rollerrel közlekedőket érintett, míg ebben az évben havonta 160, és ezek csak a gyerekkorúakat érintő számok. Az alezredes elmondta, a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság illetékességi területén az első félévben 56 személyi sérüléssel járó baleset volt. És ebben a "tortában" nagy szelet jut a rollerosoknak és a védetlen közlekedőknek a gyalogosoknak, a kerékpárosoknak, a segédmotorkerékpárosoknak, a motorkerékpárosoknak.
Megtudhattuk, hogy a KRESZ-ben a roller nem szerepel mint jármű, és azt is, hogy a rendőrség nem jogalkotó, hanem jogalkalmazó. Németh Miklós levezette, minek is tekintsük az elektromos rollert. Ő a segédmotorkerékpárok kategóriájába helyezné el, ami viszont azt jelenti, hogy kötelező lenne a bukósisak használata, a jogosítvány, és a kötelező biztosítás. Ezek közül eddig csak az utóbbi valósult meg.
- Ha már tisztáztuk, hogy milyen járművel állunk szemben, akkor el kell dönteni azt, hogy hol közlekedhetünk az elektromos rollerral - folytatta tájékoztatóját az alezredes. - Ha segédmotorkerékpárnak tekintjük az elektromos rollert, akkor azzal nem közlekedhetünk sem a kerékpárúton, sem a járdán, csak a közutakon, például Dunaújvárosban a négysávos Vasmű úton. Ott azonban egy rolleres életveszélyben van! Így óva intenék bárkit, hogy ott rollerezzen! Ezen a területen erre a legalkalmasabb a Vasmű út kis-Vasmű úti része. Azonban valamilyen irányba el kellene mozdulni, mert amíg nincs jogszabályhoz kötve az elektromos roller használata, még sok balesetet kell átélnünk. Addig is mindenkinek felhívom a figyelmét arra, hogy viseljen sisakot, ha már rollerre pattan. Lehetőleg motorkerékpáros sisakot, de egy kerékpáros bukó is több mint a semmi!
- Németh Miklós előadása után a résztvevők kérdéseket intézhettek az alezredes felé, aki minden felvetésre készséggel válaszolt.
A kedd délutáni összejövetelen mindenki számára világossá vált, valamit tenni kell ezen a területen, hiszen a rollerezés a mindennapjaink részévé vált, elég csak a bérelhető közösségi rollerparkra gondolni.