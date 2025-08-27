Mi lesz veletek rolleresek?

Már eleve az gondot okoz, hogy nincs az elektromos rollerrel való közlekedésnek jogszabálya, az sem egyértelmű, hol közlekedhetünk az elektromos rollerünkkel. Időről-időre heves vitákat generál a sajtóban és a magyar közvéleményben egy-egy kirívó eset az elektromos rollerek kapcsán, hiszen hiába vannak már hosszú évek óta a hazai utakon ezek a járművek, sajnálatos módon még mindig nem alkottak hozzájuk megfelelő jogszabályokat. Ennek megfelelően igazi fekete báránynak, sehonnaninak érezheti magát az, aki elektromos rollerre pattan, hiszen sok helyen nem látják őket szívesen, legyen szó akár a járdáról, akár az úttestről, akár a kerékpársávról. Az egyetlen probléma mindezzel, hogy mivel még mindig nem dolgoztak ki ezekhez a járművekhez egységes szabályozást, ezért senkinek sincs igaza egyetlen vitában sem, és így nehéz megválaszolni azt a kérdést is, hogy hol közlekedhetünk a mindennapokban egy elektromos rollerrel. Ha rövidre akarjuk zárni a témát, akkor a kérdésre úgy lehetne jelenleg a leginkább diplomatikusan válaszolni, hogy bárhol közlekedhetünk az elektromos rollerrel, ahol tudjuk szavatolni a saját és a többi ember biztonságát - olvashatjuk a tesztplussz.hu-n.

Németh Miklós (balról) és Mezei Zsolt a fórumon. Az elektromos roller volt a téma

Fotó: Agárdy Csaba

Egyre több a rollerbaleset

Mivel ilyen átláthatatlan a helyzet Dunaújváros önkormányzata fórumot szervezett (az önkormányzatot Mezei Zsolt városüzemeltetési ügyekért felelős általános hatáskörű alpolgármestere képviselte) a Városháza C-szárnyába, ahol a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság közlekedésrendészeti osztályának vezetője, Németh Miklós rendőr alezredes próbálta összefoglalni azt, hogyan is állunk elektromos roller téren. Mit mondjunk? Nem volt könnyű dolga.

Németh Miklós először érdekes, és iszonyatos számadatokkal áll elő. Ezek szerint 2019-ben 120 baleset volt az országban, ami rollerrel közlekedőket érintett, míg ebben az évben havonta 160, és ezek csak a gyerekkorúakat érintő számok. Az alezredes elmondta, a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság illetékességi területén az első félévben 56 személyi sérüléssel járó baleset volt. És ebben a "tortában" nagy szelet jut a rollerosoknak és a védetlen közlekedőknek a gyalogosoknak, a kerékpárosoknak, a segédmotorkerékpárosoknak, a motorkerékpárosoknak.