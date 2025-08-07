augusztus 7., csütörtök

Rendkívüli közgyűlés

23 perce

Megvan ki üzemelteti a városi köztemetőt a következő öt évben

Pintér Tamás polgármester rendkívüli közgyűlést hívott össze augusztus 7-ére. A képviselő testület tagjai a nyílt ülésen hét napirendi pontot tárgyaltak meg.

Duol.hu

A rendkívüli közgyűlés megemlékezéssel kezdődött: a képviselő-testület a közelmúltban elhunyt Almási Zsolt, korábbi dunaújvárosi polgármester, a szintén a napokban elhunyt Egresi Zsuzsanna grafikusművész és Wünsch László koreográfus, táncpedagógus emléke előtt tisztelgett egy perces néma főhajtással.

rendkívüli közgyűlés
Megemlékezéssel kezdődött a csütörtöki rendkívüli közgyűlés 
Forrás: Facebook (képernyőfotó)

A rendkívüli közgyűlés napirendi pontjai

Dunaújváros közgyűlése egy korábbi határozatával a „Köztemető üzemeltetése” tárgyban nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatását határozta el, mivel a város tulajdonában lévő köztemető üzemeltetésére kötött hatályos szerződés 2025. augusztus 9-én lejár. A közbeszerzési kiírás megtörtént, a csütörtöki rendkívüli közgyűlésen pedig kihirdették és elfogadták annak eredményét. Ennek értelmében a következő öt évben a városi köztemetőt a BOROSTYÁN Tóth Temetkezési Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. üzemeltetheti nettó 4.900.000 forint +Áfa/hó, összesen havi bruttó 6.223.000 forintos összegért.

A közgyűlése, a „Közvilágítási elemek javítása, karbantartása” tárgyú nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatását határozta el a rendkívüli ülésen, belefoglalva Badó Péter, a Mi Hazánk Mozgalom önkormányzati képviselőjének módosító javaslatával. Ez a javaslat annyival egészítette ki a közbeszerzési tervezetben szerepelteket, hogy a majdani nyertes az elvégzendő feladatai közé a lámpatestek tisztítását is beilleszti.

A Modern Művészetért Közalapítvány azzal a kéréssel fordult az önkormányzathoz, hogy a Kortárs Művészeti Intézet évek óta beázó kiállítótere tetőszerkezetének felújításához költségtámogatást nyújtson. Ezt a kérést a közgyűlés meghallgatta és arról döntött, hogy ezen feladatok elvégzésére 6.148.273 forint, vissza nem térítendő támogatást nyújt.

Sport és közlekedés

A képviselő testület úgy határozott, hogy a DVG Zrt.-vel 2023. december 21-én a Radari Sporttelep üzemetetése tárgyában megkötött szerződést úgy módosítja, hogy 2025. szeptember 1. napjától nem képezi az üzemeltetés tárgyát a Radari Sporttelepen található labdarúgó létesítmények közül az öltöző, annak üzemeltetésével a Dunaújváros FC Sportszolgáltató és Kereskedelmi Kft.-t bízza meg, 10 év határozott időre.

A közgyűlési dokumentumokban foglaltak szerint lakossági igények érkeztek a MÁV Személyszállítási Zrt. (korábban Volánbusz) által, az autóbusszal végzett helyi közszolgáltatás hatálya alá tartozó járatok módosítására/megszüntetésére. A gazdasági társaság a menetrend-változások költségigény-változásait is kimutatta Dunaújváros önkormányzata számára. A változások összességében 20-25 millió forint éves megtakarítást jelenthetnek. Badó Péter e magtakarítás „rovására” azt vetette fel, hogy az önkormányzat indíthatna egy iskolásokat szállító buszt az Északi Lakóparkból. Mivel konkrétan nem élt módosító indítvánnyal, így erről nem döntöttek ezen a rendkívüli ülésen. A menetrenddel kapcsolatos lakossági észrevételeket az önkormányzat folyamatosan monitorozza.

