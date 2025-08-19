25 év után ismét összeálltak a Remix hősei Dunaújvárosban (képgalériával)

Az ötlet- és házigazdák a DJ-nek is kiváló Fülöp Gábor és Géci András voltak. Munkájukban fáradhatatlan támaszuknak bizonyult Lepsényi Zsolt „Cortez”, a Corti. A program elnevezésével is méltó emléket állítottak Géczi Dee-nek, aki a legzivatarosabb időszakban egyengette a Remix útját.

Remix - hangulatban Géci András (b) Fülöp Gábor (j)Fotó: Balogh Tamás - duol.hu

Volt egyszer egy Remix Dunaújvárosban

Az esemény fényét emelték az akkoriban minden pozitív rekordot megdöntő Remix példátlanul erős menedzsmentjét ezen az estén személyesen képviselő Trixi, Kiss Zita és az Öcsi! Illendő módon kihagytuk a mindent megálmodó, és azóta is utánozhatatlan Erdélyi Zoli, a Kátai Zita és a Csizmadia Fercsi helyét… A DJ sztárok közül a Ház alapembere DJ Xray (Steve Csóka) Bugóczi Zsolt és Dan von Schulz is átmozgatta a régi idők tanúit, ahogy a szerencsére hozzájuk csatlakozó New Generation képviselőit is.

Családtagokká fogadták őket

Az eseményen a Remix korszak főszereplőit a rendezők kedves ajándékokkal, a KÖZÖNSÉG pedig elismerő tapssal köszöntötte. A sok mindenben szintén rekorder médiapartnerük az EL-DO Rádió Fm 93.1 képviselőit, DJ Xrayt, Csóka Istvánt (a mi Mackónkat) DJ Ferenczi Tomit, és a bt-t,. A szórakozást jól szolgálta a felkészült személyzet és a profi portaszolgálat.

Töredék történetek a régi sikerkovácsoktól

A főrendező Fülöp Gábor volt.

– Mi páratlanul jó kapcsolatban voltunk Géczi Dee-vel, dolgoztunk is a keze alatt. A legfontosabb segítőm a mai rendezvény létrehozásában Géczi András, a mentorunk keresztfia volt. Egy vállalható technikai hátteret adtunk a fellépők keze alá, akik aztán éltek is a felkínált lehetőséggel. Külön élmény volt a számunkra, hogy a nagynevű DJ-k előtt mi léphettünk föl. A munkánkban nagy segítségünkre volt Lepsényi Zsolt 'Cortez' a (Corti). A program elnevezésével úgy érzem, hogy méltó emléket állítottunk Géczi Dee-nek, aki egy jólelkű, stílusos DJ volt, aki emellett nagyon nehéz feladatot vállalt magára a maga időszakában.

Bikali Beatrix - Trixi Fotó: Balogh Tamás - duol.hu

Huszonöt év után

Bikali Beatrix - Trixi

– Mikor voltál utoljára itt, ezen a helyszínen és mi volt a dolgod?

– Te jó ég! Meg is mondom pontosan, 1999-ben és azt hiszem én voltam a tulajdonosa ennek a helynek! (mondta kacagva)