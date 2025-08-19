43 perce
25 év után ismét összeálltak a Remix hősei Dunaújvárosban (képgalériával)
A Remember Remix & Géczy Dee programon ideális létszámmal vettünk részt Dunaújvárosban a Szigeten, a Tortuga bár teraszán a közelmúltban.
Fotó: Balogh Tamás - duol.hu
Az ötlet- és házigazdák a DJ-nek is kiváló Fülöp Gábor és Géci András voltak. Munkájukban fáradhatatlan támaszuknak bizonyult Lepsényi Zsolt „Cortez”, a Corti. A program elnevezésével is méltó emléket állítottak Géczi Dee-nek, aki a legzivatarosabb időszakban egyengette a Remix útját.
Volt egyszer egy Remix Dunaújvárosban
Az esemény fényét emelték az akkoriban minden pozitív rekordot megdöntő Remix példátlanul erős menedzsmentjét ezen az estén személyesen képviselő Trixi, Kiss Zita és az Öcsi! Illendő módon kihagytuk a mindent megálmodó, és azóta is utánozhatatlan Erdélyi Zoli, a Kátai Zita és a Csizmadia Fercsi helyét… A DJ sztárok közül a Ház alapembere DJ Xray (Steve Csóka) Bugóczi Zsolt és Dan von Schulz is átmozgatta a régi idők tanúit, ahogy a szerencsére hozzájuk csatlakozó New Generation képviselőit is.
Családtagokká fogadták őket
Az eseményen a Remix korszak főszereplőit a rendezők kedves ajándékokkal, a KÖZÖNSÉG pedig elismerő tapssal köszöntötte. A sok mindenben szintén rekorder médiapartnerük az EL-DO Rádió Fm 93.1 képviselőit, DJ Xrayt, Csóka Istvánt (a mi Mackónkat) DJ Ferenczi Tomit, és a bt-t,. A szórakozást jól szolgálta a felkészült személyzet és a profi portaszolgálat.
Töredék történetek a régi sikerkovácsoktól
A főrendező Fülöp Gábor volt.
– Mi páratlanul jó kapcsolatban voltunk Géczi Dee-vel, dolgoztunk is a keze alatt. A legfontosabb segítőm a mai rendezvény létrehozásában Géczi András, a mentorunk keresztfia volt. Egy vállalható technikai hátteret adtunk a fellépők keze alá, akik aztán éltek is a felkínált lehetőséggel. Külön élmény volt a számunkra, hogy a nagynevű DJ-k előtt mi léphettünk föl. A munkánkban nagy segítségünkre volt Lepsényi Zsolt 'Cortez' a (Corti). A program elnevezésével úgy érzem, hogy méltó emléket állítottunk Géczi Dee-nek, aki egy jólelkű, stílusos DJ volt, aki emellett nagyon nehéz feladatot vállalt magára a maga időszakában.
Huszonöt év után
Bikali Beatrix - Trixi
– Mikor voltál utoljára itt, ezen a helyszínen és mi volt a dolgod?
– Te jó ég! Meg is mondom pontosan, 1999-ben és azt hiszem én voltam a tulajdonosa ennek a helynek! (mondta kacagva)
– Mitől volt ez olyan nagyon jó?
– Tőlünk! A társaktól. Veszekedtünk is, de a megbeszéléseink után mindenki tudta, hogy mit kell csinálnia.
– Minden bulin olyan külsővel jelentetek meg, mint egy elnöki fogadáson!
– Hogy miért kellett szépnek lennünk? Fiatalok voltunk és úgy éreztük, hogy annak kell lennünk!
– Volt mintátok, hogy olyat szeretnénk, mint az „X”, vagy az „Y” diszkó?
– Nem! Egy fantasztikus társaság kezdte el építeni ezt a helyet és az utolsó pillanatban kerültünk bele, mert még anyagi támogatás kellett nekik. Így lettem én az ő társuk. Onnét mindent „a legjobb ráérzéssel”, sikeresen csináltunk.
Egy újabb éjszaka a Remix diszkós hangulatábanFotók: Balogh Tamás
– A DJ-k?
– Az az Erdélyi Zoli dolga volt. Ő felelt érte és általában a programokért. Ő egy hatalmas motor és lüktetés. Ritkán volt itt, de akkor nagyon intenzíven.
– Trixi is nagyon veszedelmes teremtés volt...
– Biztos, hogy nagyon szigorú voltam. Most már annál sokkal kedvesebb vagyok. Úgy gondoltam, hogy mindennek tökéletesnek kell lenni és példát kell mutatnunk. Félt a város helytől, hogy itt elzüllenek majd a fiatalok, és ezt megpróbáltuk komolyan venni. amennyire tőlünk telt vigyáztunk rájuk..
– A pizzéria?
– Ezt is Zoli szervezte. Az első perctől működött, de továbbfejlesztettük. Jött hozzánk Sziciliából szakácsnő és egy pizzasütő fiú. Ők pedig betanították a mi embereinket. Szerintem nagyon sokáig az országban sehol sem lehetett sokkal jobb pizzát enni, mint nálunk.
Steve Csóka X-Ray
– Mint a Club egyik nagy varázslója érkeztél. Mik járnak a fejedben?
– Nagyon örülök és szinte el sem hiszem. 25 éve mentem el, azóta nem jártam itt a városban. Reméltem, hogy eljönnek, akik anno idejártak hozzánk! Sokat mondó kommenteket is olvastam: „dolgozni fogok, de lélekben veletek leszek”, aztán „elmennék, de az unokámra kell vigyáznom”. Ezek az idő szavai. Öröm, hogy gondoltak ránk.
– Neked mi volt a jó ebben a klubban?
– Minden. Nagyon jól éreztem magam a diszkós pultban. Az egy jó időszaka volt a műfajnak. Majdnem mindegyik diszkó jól ment. Dunaújvárosnak előtte volt egy igazi klubja a High Life, aztán egy két éves szünet után a dance és a housos stílussal berobbantunk mi. Már délután elkezdtem a készülődést, mert itt profi műsort kellett nyomni. Nagyon nem szerettem az üres táncplaccot, meg is tettem mindent a siker érdekében. Rengeteg ember kapcsolódott hozzám, hiszen az EL-DO Rádió révén hatalmas bázisunk alakult ki, még bőven a szocial média bármelyik formája előtt. Két remixes busz hozta vitte a népet. Csudavilág volt.
– Ez az egész az Erdélyi Zoli műve volt!
– Ő pattintotta ki a fejéből, hogy aztán megállíthatatlanul, profi programsorozattal győzelemre vitte a versenyünket. Nyilvánvalóan kiváló társakat talált a Kiss Laciékban, a Trixiben és a Zitákban.
Az Öcsi
– Szólítsalak Öcsi Bácsinak?
– Azt aztán ne! Már nem vagyok egy romantikus alkat, most már soha nem is leszek, mert azt itt a Remixben kaptam meg annak idején, elmentem, befejeztem! Ezért olyasmit ne is várjatok tőlem.
– Szerettél itt lenni?
– Legalább hat évet, vagy talán többet töltöttem el itt pultosként, illetve mindenesként. Mások, mint a hely „bikájaként” emlegettek, azért mert a pultos lányok mellett egyedül én dolgoztam férfiként. Fiatalként hogyne élveztem volna ezt a dolgot! Annyi lány között… Ha lehet azt mondani nagyon büszke voltam a sok lespannolásra és a barátságokra. Buliba jártam a Remixbe, tulajdonképpen igen, szenzációs volt itt dolgozni. Hogy mit ittak itt a vendégek? Alkoholt és sokat… Persze nem volt az egy veszedelmes hely. Nagyon sok időt töltöttem a koktél pultban, konkrétan már nem emlékezem, hogy a lájtosakat, vagy a karcosokat kedvelték-e jobban.
– A diszkósok?
– Mondhatom, hogy mindegyikkel jó barátságban voltam. Szerettem fölállni melléjük a pultba, ahonnét segítettem nekik nézni, hogy ki mit csinál. Nekem is megfordult a fejemben, hogy én is csinálhatná, de jobb, hogy nem vágtam bele. Egy másik fajtát is kipróbálhattam: az EL-DO Rádió Fm 93.1-ben a saját élő kívánságműsorunkban szerepelhettem. Az is nagyon rendben volt.
DJ Ferenczi Tomi
– Én a Remix fénykorában kezdtem a DJ pályafutásomat és az EL-DO-ban a rádiósat. Két külön világ, de jól kiegészítették egymást. Sokat lehetett belőlük tanulni. A rádiós egy megtervezett szigorú dolog, a diszkóban pedig kizárólag a jelenlévő közönség a fontos, hogy a kedvükre táncoljanak, lehetőleg egy színvonalas zenére. Itt a klubban a DJ-közül a helyi rezidens, az X-Ray és a Váczi Feri rádiós kollégám is volt, de mellette egy sor másik sikeres emberrel is összebarátkoztunk. Nagyon jó iskola volt a számomra. Ez az emléknap? Egy hatalmas elismerés és nagy öröm a találkozás a régi barátokkal és a közönséggel!