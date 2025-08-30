Rekordszámú hallgató kezdi meg a tanévet a Dunaújvárosi Egyetemen

Rekordszámú új hallgatóval, de mi lesz a kohászattal?–videóval, galériával

Pénteken délelőtt hallgatókkal, az intézmény vezetőivel, a kuratóriumi tagjaival és az 50 éve végzett hallgatókkal telt meg a Dunaújvárosi Egyetem. Az ünnepélyes tanévnyitó alkalmából több fontos egyetem életét meghatározó információ is elhangzott.

Tanévkezdés: veszély leselkedik az utakon!

Szeptember 1-jén országszerte becsengetnek, és ezzel több százezer gyermek jelenik meg újra a reggeli forgalomban. A tanévkezdés során a gyermekbiztonság minden közlekedő közös felelőssége, különösen az iskolák környékén, ahol megnő a forgalom és a balesetveszély. A rendőrség fokozott jelenléttel és figyelemfelhívó kampányokkal igyekszik segíteni a tanév biztonságos kezdetét.

Gyilkos kígyót rejtett a TEMUS-s csomag? Halálra rémült a magyar család

Ezt senki sem kívánja magának – főleg nem egy online rendelés mellé. Egy magyar nő igazi rémálomba illő meglepetést kapott, amikor kinyitotta a Temuról rendelt csomagját: egy kígyó tekergőzött a dobozban! Igen, jól olvasta: egy TEMU-s kígyó! Erről társoldalunk a bama.hu írt elsőként.

Ez aztán nem semmi!

A dunaújvárosi Gebei Péter egykori válogatott jégkorongozó, majd kiváló játékvezető halhatatlan lett. Halhatatlan, és ennek nyoma van.

