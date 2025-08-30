augusztus 30., szombat

Rózsa névnap

18°
+37
+20
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
DUOL

1 órája

Rekordszámú hallgató kezdi meg a tanévet a Dunaújvárosi Egyetemen

Címkék#Dunaújvárosi Egyetem#rekordszámú#évnyitó#intézmény

A világ eseményei percről percre változnak, és nem könnyű eligazodni a hírek sűrűjében. Hogy ne maradjon le a legfontosabb dunaújvárosi és környékbeli történésekről, összegyűjtöttük a nap legérdekesebb híreit egy helyre. Nézze meg napi összefoglalónkat – így garantáltan képben marad!

Duol.hu
Rekordszámú hallgató kezdi meg a tanévet a Dunaújvárosi Egyetemen

Fotó: Shutterstock

Rekordszámú új hallgatóval, de mi lesz a kohászattal?–videóval, galériával

Pénteken délelőtt hallgatókkal, az intézmény vezetőivel, a kuratóriumi tagjaival és az 50 éve végzett hallgatókkal telt meg a Dunaújvárosi Egyetem. Az ünnepélyes tanévnyitó alkalmából több fontos egyetem életét meghatározó információ is elhangzott.

TOVÁBB OLVASOK

Tanévkezdés: veszély leselkedik az utakon!

Szeptember 1-jén országszerte becsengetnek, és ezzel több százezer gyermek jelenik meg újra a reggeli forgalomban. A tanévkezdés során a gyermekbiztonság minden közlekedő közös felelőssége, különösen az iskolák környékén, ahol megnő a forgalom és a balesetveszély. A rendőrség fokozott jelenléttel és figyelemfelhívó kampányokkal igyekszik segíteni a tanév biztonságos kezdetét.

TOVÁBB OLVASOK

Gyilkos kígyót rejtett a TEMUS-s csomag? Halálra rémült a magyar család

Ezt senki sem kívánja magának – főleg nem egy online rendelés mellé. Egy magyar nő igazi rémálomba illő meglepetést kapott, amikor kinyitotta a Temuról rendelt csomagját: egy kígyó tekergőzött a dobozban! Igen, jól olvasta: egy TEMU-s kígyó! Erről társoldalunk a bama.hu írt elsőként.

TOVÁBB OLVASOK

Ez aztán nem semmi!

A dunaújvárosi Gebei Péter egykori válogatott jégkorongozó, majd kiváló játékvezető halhatatlan lett. Halhatatlan, és ennek nyoma van.

TOVÁBB OLVASOK

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu