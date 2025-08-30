Áldás, békesség – tanévnyitó a Magdában + videó, galéria

Ünnepélyes tanévnyitóra gyűlt össze a közösség a BIROK Szabó Magda Tagintézménye az intézmény udvarán, immár nyolcadik alkalommal. A református iskola tanévnyitóján lelkipásztori áhítat is elhangzott Czeglédi Péter Pál lelkésztől. Aki az uzsonna szimbólumával mutatta be, hogy a pedagógusoknak, a szülőknek és a gyermekeknek mennyire fontos a test kenyere mellett a lélek kenyere, azaz Isten igéje.

A református iskola idei mottója a szeretetről szól

Fotó: Fekete György

A másodikosok vidám műsorát követően Farkas Márta intézményvezető köszöntötte a diákokat, szülőket és pedagógusokat, majd megnyitotta az új tanévet. Íme egy részlet az ünnepségből:

A református iskola a szeretetet választotta

Az idei mottó a Szentírásból választott üzenet lett: „Minden dolgotok szeretetben menjen végbe!” (1Kor 16,14). Az igazgató kiemelte: ez az iránytűje lehet minden tanításnak, tanulásnak és közösségi kapcsolatnak, hiszen csak így épülhet igazán a közösség. A nyolcadikosokat külön is köszöntötték: számukra ez az utolsó év az iskolában, így kiemelt feladatuk lesz a pályaválasztás és a felvételire való felkészülés. Az intézményvezető köszönetet mondott a szülőknek a bizalomért, valamint örömmel üdvözölte az új pedagógusokat is. „Együtt építjük tovább iskolánkat, egymásra figyelve, egymást támogatva” – hangsúlyozta Farkas Márta. A képgaléria itt nézhető meg: