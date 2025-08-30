augusztus 30., szombat

Rózsa névnap

18°
+37
+20
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Iskolakezdés

2 órája

Áldás, békesség – tanévnyitó a Magdában + videó, galéria

Címkék#református#Szabó Magda Református Általános Iskola#iskola#tanévnyitó ünnepség

Egy jó iskolai ünnepség szórakoztató, informatív és persze nem túl hosszú. Mind a három szempont jelen volt a Szabó Magda református iskola pénteki tanévnyitó ünnepségén.

Fekete Györgyi

Ünnepélyes tanévnyitóra gyűlt össze a közösség a BIROK Szabó Magda Tagintézménye az intézmény udvarán, immár nyolcadik alkalommal. A református iskola tanévnyitóján lelkipásztori áhítat is elhangzott  Czeglédi Péter Pál lelkésztől. Aki az uzsonna szimbólumával mutatta be, hogy a pedagógusoknak, a szülőknek és a gyermekeknek mennyire fontos a test kenyere mellett a lélek kenyere, azaz Isten igéje.

református iskola
A református iskola idei mottója a szeretetről szól
Fotó: Fekete György

A másodikosok vidám műsorát követően Farkas Márta intézményvezető köszöntötte a diákokat, szülőket és pedagógusokat, majd megnyitotta az új tanévet. Íme egy részlet az ünnepségből:

A református iskola a szeretetet választotta

Az idei mottó a Szentírásból választott üzenet lett: „Minden dolgotok szeretetben menjen végbe!” (1Kor 16,14). Az igazgató kiemelte: ez az iránytűje lehet minden tanításnak, tanulásnak és közösségi kapcsolatnak, hiszen csak így épülhet igazán a közösség. A nyolcadikosokat külön is köszöntötték: számukra ez az utolsó év az iskolában, így kiemelt feladatuk lesz a pályaválasztás és a felvételire való felkészülés. Az intézményvezető köszönetet mondott a szülőknek a bizalomért, valamint örömmel üdvözölte az új pedagógusokat is. „Együtt építjük tovább iskolánkat, egymásra figyelve, egymást támogatva” – hangsúlyozta Farkas Márta. A képgaléria itt nézhető meg:

Tanévnyitó a Magdában

Fotók: fekete Györgyi

Az ünnepség végén az első osztályosok ünnepélyesen átvették emléklapjukat és az iskola kitűzőjét. A tanévnyitó végén az iskola közössége közösen indult neki az új évnek reménységgel és bizalommal, és abban a hitben, hogy Isten áldása kíséri a mindennapokat.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu