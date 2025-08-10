Képalkotás, ahogy még nem láttuk – nagy dobásra készül a kórház

Az elmúlt hat évtizedben nemcsak az intézmény, hanem a teljes orvostudomány is hatalmas átalakuláson ment keresztül. E változások egyik leglátványosabb területe a radiológia – az orvosi képalkotás tudománya. A diagnózis ma már nem csak megérzés és tapasztalat kérdése – pontos, nagy felbontású, digitális képekre, algoritmusokra és villámgyors adatfeldolgozásra épül. De hogyan indult mindez hatvan évvel ezelőtt? Erről beszélt Dr. Keczán Nándor, a Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet Radiológiai Osztályának vezetője, aki bepillantást engedett abba, honnan indult és merre tart a radiológia útja.

Keczán Nándor idén január 1-jétől látja el a radiológia osztály osztályvezetői feladatát



A röntgenfilm korszak – amikor a kép még kézbe vehető volt

– Az 1960-as években egy radiológus teljes eszköztára a röntgenre és néhány kontrasztanyagos vizsgálatra korlátozódott – emlékezik vissza Dr. Keczán Nándor. – A felvételeket filmre készítettük, amelyeket fénydobozon kellett nézni, nagyítóval elemezve. A kép élessége és részletgazdagsága messze elmaradt a mai szinttől, és ha valami nem volt látható, gyakran műtétre volt szükség a tisztánlátáshoz.

Megtudjuk, hogy a diagnosztikai folyamat gyakran inkább művészet, mint tudomány volt. A képi anyag nem volt újra elemezhető vagy nagyítható digitálisan, és minden hiba – például bemozdulás vagy alulexponálás – újabb sugárterhelést jelentett a páciensnek.

Fotó: Gorodenkoff

A digitális áttörés – amikor a képek már villámgyors válaszokat adnak

Az igazi fordulópont a számítástechnika fejlődése volt. A röntgenfilm helyét átvették a digitális detektorok, a PACS rendszerek segítségével pedig már nemcsak helyben, de akár országosan is elérhetővé váltak a felvételek.

– Ma már egy radiológus munkája elképzelhetetlen lenne digitális rendszer nélkül. Egy CT-felvétel például percek alatt elkészül, és a kép valós időben értékelhető – sőt, akár mesterséges intelligencia is támogatja a kiértékelést – mondja a főorvos.

A mai rendszerek nemcsak gyorsabbak, hanem sokkal részletesebbek is: egy 256-szeletes CT például egyetlen másodperc alatt több száz képet készít. A nagy felbontású monitorokon a legapróbb eltérés is észrevehető, és a képek archiválása is hosszú távon, biztonságosan történik.