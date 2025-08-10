augusztus 10., vasárnap

Így fejlődik az orvostudomány

1 órája

Képalkotás, ahogy még nem láttuk – nagy dobásra készül a kórház

Készül az MR helye, hamarosan új és korszerű berendezés lesz a mi kórházunkban is. Közben... 2025. szeptember 25-én a Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet fennállásának 60. évfordulóját ünnepli. Éppen ezért nem véletlen, hogy az orvostudomány fejlődését a radiológia bemutatásával kezdik.

Fekete Györgyi
Képalkotás, ahogy még nem láttuk – nagy dobásra készül a kórház

Forrás: pantaleon.hu

 Az elmúlt hat évtizedben nemcsak az intézmény, hanem a teljes orvostudomány is hatalmas átalakuláson ment keresztül. E változások egyik leglátványosabb területe a radiológia – az orvosi képalkotás tudománya. A diagnózis ma már nem csak megérzés és tapasztalat kérdése – pontos, nagy felbontású, digitális képekre, algoritmusokra és villámgyors adatfeldolgozásra épül. De hogyan indult mindez hatvan évvel ezelőtt? Erről beszélt Dr. Keczán Nándor, a Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet  Radiológiai Osztályának vezetője, aki bepillantást engedett abba, honnan indult és merre tart a radiológia útja.

radiológia
Keczán Nándor idén január 1-jétől látja el a radiológia osztály osztályvezetői feladatát


A röntgenfilm korszak – amikor a kép még kézbe vehető volt

– Az 1960-as években egy radiológus teljes eszköztára a röntgenre és néhány kontrasztanyagos vizsgálatra korlátozódott – emlékezik vissza Dr. Keczán Nándor. – A felvételeket filmre készítettük, amelyeket fénydobozon kellett nézni, nagyítóval elemezve. A kép élessége és részletgazdagsága messze elmaradt a mai szinttől, és ha valami nem volt látható, gyakran műtétre volt szükség a tisztánlátáshoz.

Megtudjuk, hogy a diagnosztikai folyamat gyakran inkább művészet, mint tudomány volt. A képi anyag nem volt újra elemezhető vagy nagyítható digitálisan, és minden hiba – például bemozdulás vagy alulexponálás – újabb sugárterhelést jelentett a páciensnek.

In,Control,Room,Doctor,And,Radiologist,Discuss,Diagnosis,While,Watching
Fotó: Gorodenkoff

A digitális áttörés – amikor a képek már villámgyors válaszokat adnak

Az igazi fordulópont a számítástechnika fejlődése volt. A röntgenfilm helyét átvették a digitális detektorok, a PACS rendszerek segítségével pedig már nemcsak helyben, de akár országosan is elérhetővé váltak a felvételek.

– Ma már egy radiológus munkája elképzelhetetlen lenne digitális rendszer nélkül. Egy CT-felvétel például percek alatt elkészül, és a kép valós időben értékelhető – sőt, akár mesterséges intelligencia is támogatja a kiértékelést – mondja a főorvos.

A mai rendszerek nemcsak gyorsabbak, hanem sokkal részletesebbek is: egy 256-szeletes CT például egyetlen másodperc alatt több száz képet készít. A nagy felbontású monitorokon a legapróbb eltérés is észrevehető, és a képek archiválása is hosszú távon, biztonságosan történik.

A radiológus szerepe is átalakult

A szakember szerint a radiológia ma már nem „csak” diagnosztikai háttérszolgáltatás, hanem aktív szereplője az orvosi döntéshozatalnak.

A radiológus ma már nem csak képeket néz, hanem azok alapján döntéseket támogat. Részt vesz a terápiás tervezésben, konzultál a klinikus kollégákkal, és sok esetben ő az első, aki egy kóros elváltozást észrevesz.

Radiológia –Visszatekintés a jövőből

Hatvan éve még elképzelhetetlen volt, hogy valaki egy másik városból, távolról értékeljen ki egy röntgent. Ma ez már valóság: a teleradiológia lehetővé teszi, hogy az ország bármely kórházából hozzáférjenek a szakértői leletekhez – akár éjjel is.

A fejlődés pedig nem áll meg: a mesterséges intelligencia, a robotika és az adatelemzés egyre nagyobb szerepet kap. A jövő radiológusa már nemcsak képeket lát, hanem komplex információt értelmez – ezáltal kulcsszereplője marad a modern gyógyításnak.

 

 

