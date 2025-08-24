Amikor a mesterséges intelligencia segíti a diagnózis felállítását

A radiológia fejlődéséről, múltjáról, jelenéről és a jövőbeli fejlődési lehetőségeiről osztotta meg tapasztalatát és gondolatait dr. Keczán Nándor, a Szent Pantaleon Kórház osztályvezető főorvosa. A múlt után a jelen és persze a jövő lehetőségeit is szóba hozza a főorvos.

„A modern radiológia ma már nemcsak képeket készít, hanem értékeli, elemzi és összehasonlítja őket. Ehhez a radiológus társa nem más, mint az algoritmus és az interneten keresztül dolgozó kolléga“- állítja a főorvos

Radiológia és mesterséges intelligencia – az orvos segítője

A mesterséges intelligencia (MI) egyre nagyobb szerepet kap a képi diagnosztikában. Olyan algoritmusokról van szó, amelyek több millió röntgen-, CT- és MRI-felvételen tanulnak, majd automatikusan felismerik a tipikus eltéréseket: tüdőgyulladást, stroke jeleit, daganatot vagy csontáttétet.

– Az MI segíti a munkánkat, de nem helyettesít bennünket – hangsúlyozza Dr. Keczán Nándor, a Szent Pantaleon Kórház Radiológiai Osztályvezető főorvosa – Először, kiemeli a gyanús területeket, gyorsítja a munkát, de a végső döntést mindig a radiológus hozza meg.

Az MI különösen akkor hasznos, amikor naponta több száz felvételt kell kiértékelni. A szoftver képes rangsorolni az eseteket, így az orvos azonnal a sürgős betegekkel kezdheti.

Teleradiológia – amikor a diagnózis távolról érkezik

A digitális képalkotás lehetővé tette, hogy a felvételeket ne csak helyben értékeljék.

A teleradiológia lényege, hogy a vizsgálatok képei interneten keresztül más kórházba vagy szakorvoshoz kerülnek, aki távolról ad véleményt.

Ez különösen fontos a kisebb intézményekben, ahol nincs mindig elérhető radiológus. „Ma már egy sürgős vizsgálatot akár éjjel is kiértékelhet egy kolléga távolról, így a beteg nem marad ellátás nélkül” – magyarázza Dr. Keczán Nándor főorvos.

A teleradiológia tehát kiegyenlíti a különbségeket: vidéki kórházban is ugyanahhoz a szakmai színvonalhoz férhetnek hozzá a betegek, mint egy országos központban.

Új korszak kezdete

A radiológia a mesterséges intelligencia és a távdiagnosztika révén olyan korszakba lépett, ahol a gyorsaság és a pontosság kéz a kézben jár. A jövőben a radiológus nem csupán képeket lát, hanem komplex információkat értelmez – az algoritmusok és a kollégák támogatásával, akár a világ másik végéről.