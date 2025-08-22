augusztus 22., péntek

MenyhértMirjam névnap

18°
+36
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ünnepre készül a gyógyítás

1 órája

Digitális forradalom a radiológiában – film helyett monitor

Címkék#képalkotó diagnosztika#radiológiai#dunaújvárosi#digitalizáció

2025. szeptember 25-én ünnepli fennállásának 60. évfordulóját a Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet. Ez a jubileum nemcsak az intézmény, hanem a teljes egészségügy fejlődésének mérföldköve. Az elmúlt évtizedekben a radiológia egyike volt azoknak a területeknek, ahol a digitalizáció valódi forradalmat hozott.

Fekete Györgyi

Sorozatunkban dr. Keczán Nándor radiológus főorvos gondolatait osztjuk meg. Az előző részben a különböző képalkotó eljárásokat mutatta be a dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház osztályvezető főorvosa, ezúttal a digitalizáció hatását mutatja be. A radiológia ma már filmek és fénydobozok nélkül végzi el feladatát – a digitális monitorok, az adattároló rendszerek és a képfeldolgozó algoritmusok új korszakot nyitottak az orvosi diagnosztikában. Az 1960-as években egy radiológus filmeket nézett nagyítóval, fénydoboz előtt. A képeket előhívták, archiválták, és gyakran fizikai szekrényekben tárolták. Ha egy felvételt újra kellett értékelni, elő kellett keresni a filmet, ami időigényes és sokszor nehézkes feladat volt.

radiológia
A radiológia egyik csúcsfejlesztése az MR-berendezés Fotó: Shutterstock AI

A digitális képalkotás megjelenésével minden megváltozott:

  • Azonnali kiértékelés – a képek közvetlenül monitoron láthatók, nincs több előhívási idő.
  • Nagyobb részletesség – a digitális felbontás révén a legapróbb eltérések is felismerhetők.
  • Kevesebb sugárterhelés – pontosabb érzékenység, kevesebb ismételt vizsgálat.

PACS-rendszer – a diagnosztika digitális könyvtára

A digitális fejlődés egyik kulcsa a PACS-rendszer (Picture Archiving and Communication System). Ezt úgy kell elképzelni, mintha a korábbi filmszekrényeket egy országos, online könyvtár váltotta volna fel.

– Ma már nem filmszalagokat keresgélünk, hanem néhány kattintással előhívhatjuk egy korábbi vizsgálat képeit. A radiológia számára ez hatalmas előny: gyorsabb diagnózis, összehasonlítható előzmények és pontosabb értékelés – hangsúlyozza Dr. Keczán Nándor, a Szent Pantaleon Kórház Radiológiai Osztályának osztályvezető főorvosa. – A jövő célja, hogy az ország bármely kórházából elérhetők legyenek a páciensek digitális képanyagai – ez forradalmasítaná a betegellátást, hiszen nem kellene ugyanazt a vizsgálatot több helyen megismételni.

Mára már monitorok előtt folyik a diagnózis  forrás: pantaleon.hu

Mit nyer a beteg a radiológia digitalizációjával?

  • Gyorsabb diagnózis: a képek azonnal kiértékelhetők.
  • Kevesebb kellemetlenség: nincs szükség ismételt vizsgálatokra, ha a régi felvételek elérhetők.
  • Pontosabb ellátás: az orvos egyetlen monitoron összevetheti a páciens korábbi és aktuális felvételeit.

A digitális forradalomnak köszönhetően a radiológia ma már nemcsak gyorsabb és pontosabb, de sokkal hatékonyabb is. A film helyét átvette a monitor, a fizikai tárolás helyett pedig digitális rendszerek segítik az orvosokat és a betegeket egyaránt. Ez az áttörés alapozta meg a mesterséges intelligencia és a teleradiológia térnyerését is – amelyekről a következő részben lesz szó.

Sorozatunk befejező részében a a mesterséges intelligencia és teleradiológia kapcsolatát mutatjuk be a főorvos úr által. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu