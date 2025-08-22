Digitális forradalom a radiológiában – film helyett monitor

Sorozatunkban dr. Keczán Nándor radiológus főorvos gondolatait osztjuk meg. Az előző részben a különböző képalkotó eljárásokat mutatta be a dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház osztályvezető főorvosa, ezúttal a digitalizáció hatását mutatja be. A radiológia ma már filmek és fénydobozok nélkül végzi el feladatát – a digitális monitorok, az adattároló rendszerek és a képfeldolgozó algoritmusok új korszakot nyitottak az orvosi diagnosztikában. Az 1960-as években egy radiológus filmeket nézett nagyítóval, fénydoboz előtt. A képeket előhívták, archiválták, és gyakran fizikai szekrényekben tárolták. Ha egy felvételt újra kellett értékelni, elő kellett keresni a filmet, ami időigényes és sokszor nehézkes feladat volt.

A radiológia egyik csúcsfejlesztése az MR-berendezés Fotó: Shutterstock AI

A digitális képalkotás megjelenésével minden megváltozott:

Azonnali kiértékelés – a képek közvetlenül monitoron láthatók, nincs több előhívási idő.

– a képek közvetlenül monitoron láthatók, nincs több előhívási idő. Nagyobb részletesség – a digitális felbontás révén a legapróbb eltérések is felismerhetők.

– a digitális felbontás révén a legapróbb eltérések is felismerhetők. Kevesebb sugárterhelés – pontosabb érzékenység, kevesebb ismételt vizsgálat.

PACS-rendszer – a diagnosztika digitális könyvtára

A digitális fejlődés egyik kulcsa a PACS-rendszer (Picture Archiving and Communication System). Ezt úgy kell elképzelni, mintha a korábbi filmszekrényeket egy országos, online könyvtár váltotta volna fel.

– Ma már nem filmszalagokat keresgélünk, hanem néhány kattintással előhívhatjuk egy korábbi vizsgálat képeit. A radiológia számára ez hatalmas előny: gyorsabb diagnózis, összehasonlítható előzmények és pontosabb értékelés – hangsúlyozza Dr. Keczán Nándor, a Szent Pantaleon Kórház Radiológiai Osztályának osztályvezető főorvosa. – A jövő célja, hogy az ország bármely kórházából elérhetők legyenek a páciensek digitális képanyagai – ez forradalmasítaná a betegellátást, hiszen nem kellene ugyanazt a vizsgálatot több helyen megismételni.

Mára már monitorok előtt folyik a diagnózis forrás: pantaleon.hu

Mit nyer a beteg a radiológia digitalizációjával?

Gyorsabb diagnózis: a képek azonnal kiértékelhetők.

Kevesebb kellemetlenség: nincs szükség ismételt vizsgálatokra, ha a régi felvételek elérhetők.

Pontosabb ellátás: az orvos egyetlen monitoron összevetheti a páciens korábbi és aktuális felvételeit.

A digitális forradalomnak köszönhetően a radiológia ma már nemcsak gyorsabb és pontosabb, de sokkal hatékonyabb is. A film helyét átvette a monitor, a fizikai tárolás helyett pedig digitális rendszerek segítik az orvosokat és a betegeket egyaránt. Ez az áttörés alapozta meg a mesterséges intelligencia és a teleradiológia térnyerését is – amelyekről a következő részben lesz szó.