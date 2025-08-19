49 perce
Mi a különbség a röntgen, a CT , az ultrahang és az MRI között?
2025. szeptember 25-én ünnepli fennállásának 60. évfordulóját a Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet. A hat évtized alatt a radiológia forradalmi fejlődésen ment keresztül: a fekete-fehér röntgenfilmtől a mesterséges intelligenciával támogatott diagnosztikáig ível az út.
De hogyan segít mindez a betegeknek a mindennapokban? Erről beszélgettünk Dr. Keczán Nándor osztályvezető főorvossal, a Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház Radiológiai Osztályának osztályvezető főorvosával, aki elmondta, hogy a radiológia, azaz képalkotó diagnosztika lényege, hogy betekintést nyújt a test belsejébe anélkül, hogy műtéti beavatkozásra lenne szükség.
A radiológia ma már nemcsak arra szolgál, hogy kimutasson egy törést vagy gyulladást, hanem kulcsszerepet játszik a betegségek korai felismerésében, a pontos diagnózisban és a terápiás döntések meghozatalában is.
Hangsúlyozza, hogy egy tüdődaganat gyanúját például egy egyszerű mellkasröntgen vetheti fel, de a részleteket CT vagy PET-CT mutatja meg. Egy stroke esetében a CT-vizsgálat azonnal eldönti, hogy vérrögoldó kezelést kaphat-e a beteg, vagy agyvérzés áll a háttérben. A gyors diagnózis itt szó szerint életet menthet. A főorvos bemutatja a legfontosabb képalkotó módszereket, s hogy miben nyújtanak segítséget.
A legfontosabb képalkotó módszerek
- Röntgen – a klasszikus
A legismertebb módszer, amely gyors és egyszerű. Elsősorban csonttöréseknél, mellkasi panaszoknál alkalmazzák. Hátránya, hogy kevésbé részletes, és sugárterheléssel jár.
- CT – részletes belső térkép
A komputertomográfia sok irányból készült röntgenfelvételeket egyesít, így háromdimenziós képet ad. Ideális baleseti sérülések, agyvérzés vagy hasűri eltérések diagnózisára.
- MRI – sugármentes és pontos
A mágneses rezonancia képalkotás rendkívüli részletességgel mutatja meg a lágy szöveteket, például az agyat, a gerincet vagy az ízületeket. Hátránya, hogy hosszabb ideig tart, és bizonyos beültetett eszközökkel nem végezhető el.
- Ultrahang – mozgás közben vizsgál
Teljesen fájdalommentes, sugárzásmentes vizsgálat, amely valós időben mutatja a szervek működését. Gyakran alkalmazzák hasi szervek, szív vagy magzati fejlődés követésére.
Miért nincs „legjobb” vizsgálat?
„Mindig a kérdés dönti el, melyik képalkotó módszert választjuk” – hangsúlyozza Dr. Keczán Nándor. „Más vizsgálat szükséges egy csonttöréshez, más egy idegrendszeri betegséghez. Gyakran több módszert kombinálunk, hogy pontosabb képet kapjunk.”
A radiológus tehát nemcsak képet készít, hanem döntéseket támogat: melyik kezelés legyen a megfelelő, hogyan tervezzenek meg egy műtétet, vagy hogyan kövessék nyomon egy daganatos beteg állapotát.
Radiológia - a jövő útja
A radiológia ma már nem csupán diagnosztikai eszköz, hanem a terápia szerves része. A funkcionális képalkotás, a hibrid eljárások és a mesterséges intelligencia mind azt a célt szolgálják, hogy a beteg gyorsabban és pontosabban kapjon választ.
A mi feladatunk az, hogy a képből információt nyerjünk – olyat, amely közvetlenül befolyásolja a gyógyítást” – foglalja össze Dr. Keczán Nándor.
Készül az MR helye, hamarosan új és korszerű berendezés lesz a mi kórházunkban is. Közben... 2025. szeptember 25-én a Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet fennállásának 60. évfordulóját ünnepli. Éppen ezért nem véletlen, hogy az orvostudomány fejlődését a radiológia bemutatásával kezdik. Előző cikkünk itt olvasható.