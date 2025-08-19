Mi a különbség a röntgen, a CT , az ultrahang és az MRI között?

De hogyan segít mindez a betegeknek a mindennapokban? Erről beszélgettünk Dr. Keczán Nándor osztályvezető főorvossal, a Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház Radiológiai Osztályának osztályvezető főorvosával, aki elmondta, hogy a radiológia, azaz képalkotó diagnosztika lényege, hogy betekintést nyújt a test belsejébe anélkül, hogy műtéti beavatkozásra lenne szükség.

Radiológia egyre fontosabb a diagnosztikában Fotó: PeopleImages.com - Yuri A

A radiológia ma már nemcsak arra szolgál, hogy kimutasson egy törést vagy gyulladást, hanem kulcsszerepet játszik a betegségek korai felismerésében, a pontos diagnózisban és a terápiás döntések meghozatalában is.

Hangsúlyozza, hogy egy tüdődaganat gyanúját például egy egyszerű mellkasröntgen vetheti fel, de a részleteket CT vagy PET-CT mutatja meg. Egy stroke esetében a CT-vizsgálat azonnal eldönti, hogy vérrögoldó kezelést kaphat-e a beteg, vagy agyvérzés áll a háttérben. A gyors diagnózis itt szó szerint életet menthet. A főorvos bemutatja a legfontosabb képalkotó módszereket, s hogy miben nyújtanak segítséget.

A legfontosabb képalkotó módszerek

Röntgen – a klasszikus

A legismertebb módszer, amely gyors és egyszerű. Elsősorban csonttöréseknél, mellkasi panaszoknál alkalmazzák. Hátránya, hogy kevésbé részletes, és sugárterheléssel jár.

Fotó: Svitlana Hulko

CT – részletes belső térkép

A komputertomográfia sok irányból készült röntgenfelvételeket egyesít, így háromdimenziós képet ad. Ideális baleseti sérülések, agyvérzés vagy hasűri eltérések diagnózisára.

MRI – sugármentes és pontos

A mágneses rezonancia képalkotás rendkívüli részletességgel mutatja meg a lágy szöveteket, például az agyat, a gerincet vagy az ízületeket. Hátránya, hogy hosszabb ideig tart, és bizonyos beültetett eszközökkel nem végezhető el.

Ultrahang – mozgás közben vizsgál

Teljesen fájdalommentes, sugárzásmentes vizsgálat, amely valós időben mutatja a szervek működését. Gyakran alkalmazzák hasi szervek, szív vagy magzati fejlődés követésére.

Miért nincs „legjobb” vizsgálat?

„Mindig a kérdés dönti el, melyik képalkotó módszert választjuk” – hangsúlyozza Dr. Keczán Nándor. „Más vizsgálat szükséges egy csonttöréshez, más egy idegrendszeri betegséghez. Gyakran több módszert kombinálunk, hogy pontosabb képet kapjunk.”

A radiológus tehát nemcsak képet készít, hanem döntéseket támogat: melyik kezelés legyen a megfelelő, hogyan tervezzenek meg egy műtétet, vagy hogyan kövessék nyomon egy daganatos beteg állapotát.

Radiológia - a jövő útja

A radiológia ma már nem csupán diagnosztikai eszköz, hanem a terápia szerves része. A funkcionális képalkotás, a hibrid eljárások és a mesterséges intelligencia mind azt a célt szolgálják, hogy a beteg gyorsabban és pontosabban kapjon választ.

A mi feladatunk az, hogy a képből információt nyerjünk – olyat, amely közvetlenül befolyásolja a gyógyítást” – foglalja össze Dr. Keczán Nándor.

Készül az MR helye, hamarosan új és korszerű berendezés lesz a mi kórházunkban is. Közben... 2025. szeptember 25-én a Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet fennállásának 60. évfordulóját ünnepli. Éppen ezért nem véletlen, hogy az orvostudomány fejlődését a radiológia bemutatásával kezdik. Előző cikkünk itt olvasható.