augusztus 8., péntek

László névnap

15°
+34
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Remény

1 órája

Küzdelem és remény: Léna, a rácalmási kislány, aki minden nap az életért harcol!

Címkék#remény#rohamok#rácalmási kislány#vitamin#küzdelem

Kovács Léna Gabriella nem csupán egy gyermek, ő egy valódi kis harcos. Életért vívott küzdelme már az anyaméhben elkezdődött.

Duol.hu
Küzdelem és remény: Léna, a rácalmási kislány, aki minden nap az életért harcol!

A terhesség 30. hetében kiderült, hogy baj van, de a valódi nehézségek csak a születés után derültek ki. A rácalmási kislány, Léna, alig sírt fel, epilepsziás rohamai voltak, és gépek tartották életben. Az orvosok korábban vegetatív állapotot és ataxiás bénulást állapítottak meg, és alig hagytak reményt. Ám Léna nem adta fel – harcolt, és bebizonyította, milyen hihetetlenül erős kis lélek lakozik benne – írta társlapunk a feol.hu.

rácalmási kislány
A rácalmási kislány már születése óta az életéért harcol.
Fotó: A családtól

Egy vitamin hozott fordulatot a rácalmási kislány életébe

Egy budapesti beavatkozás, mely során B6-vitamint kapott, fordulatot hozott: a rohamok megszűntek, és Léna elkezdett reagálni a környezetére. Haza is mehetett, ahol három testvére várta. Jelenleg heti 6-8 fejlesztésen vesz részt, és bár nehézségek adódnak, lassan halad előre. A család havi 200–250 ezer forintot költ kezelésekre, és epilepsziafigyelő készülékre, valamint külföldi terápiára gyűjtenek. Egy autós találkozón született meg az ötlet: 50 forintos üvegek gyűjtésével segítik Lénáékat. A kezdeményezés gyorsan szárnyra kapott, és hamarosan boltok is bekapcsolódtak. A közösség ereje ismét bebizonyította, hogy a csodák közösen születnek.

rácalmási kislány
Fotó: A családtól

Édesapja szerint Léna a legnagyobb harcos, és minden apró fejlődés megerősíti őket a küzdelemben.

rácalmási kislány
Fotó: kovacsantal83

Teljes cikk itt olvasható.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu