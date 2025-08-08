Küzdelem és remény: Léna, a rácalmási kislány, aki minden nap az életért harcol!

A terhesség 30. hetében kiderült, hogy baj van, de a valódi nehézségek csak a születés után derültek ki. A rácalmási kislány, Léna, alig sírt fel, epilepsziás rohamai voltak, és gépek tartották életben. Az orvosok korábban vegetatív állapotot és ataxiás bénulást állapítottak meg, és alig hagytak reményt. Ám Léna nem adta fel – harcolt, és bebizonyította, milyen hihetetlenül erős kis lélek lakozik benne – írta társlapunk a feol.hu.

A rácalmási kislány már születése óta az életéért harcol.

Fotó: A családtól

Egy vitamin hozott fordulatot a rácalmási kislány életébe

Egy budapesti beavatkozás, mely során B6-vitamint kapott, fordulatot hozott: a rohamok megszűntek, és Léna elkezdett reagálni a környezetére. Haza is mehetett, ahol három testvére várta. Jelenleg heti 6-8 fejlesztésen vesz részt, és bár nehézségek adódnak, lassan halad előre. A család havi 200–250 ezer forintot költ kezelésekre, és epilepsziafigyelő készülékre, valamint külföldi terápiára gyűjtenek. Egy autós találkozón született meg az ötlet: 50 forintos üvegek gyűjtésével segítik Lénáékat. A kezdeményezés gyorsan szárnyra kapott, és hamarosan boltok is bekapcsolódtak. A közösség ereje ismét bebizonyította, hogy a csodák közösen születnek.

Fotó: A családtól

Édesapja szerint Léna a legnagyobb harcos, és minden apró fejlődés megerősíti őket a küzdelemben.

Fotó: kovacsantal83

Teljes cikk itt olvasható.