Akikre büszke városuk, ők lettek Rácalmás kitüntettjei

Az augusztus 20-i rácalmási eseményen a családok minden tagja találhatott magának kiváló elfoglaltságot, a gyerekeket például ingyenes ugrálóvár, hajfonás, pónilovaglás, játékpark és kézműves játszóház várta. Voltíjászkodás a Vajk Íjász Szakosztállyal, az épületegyüttes parkjában pedig kulturális programok, köztük helyi fellépők szórakoztatták a közönséget.

Steiner Lajos vehette át a díszpolgári címet

Forrás: Rácalmás önkormányzata

Rácalmás kitüntettetjei

Déután aztán következtek az ünnepi köszöntők, dr. Mészáros Lajos országgyűlési képviselő is beszédet mondott Schrick István polgármester mellett.

Majd a város 2025-ös kitüntetéseit adták át, a legnagyobb elismerésben, a település díszpolgára címben Steiner Lajos részesült.

Rácalmásért oklevelet vehetett át: Papp Jenő és Kiss Sándor, Rochus Winkler ezt később teszi meg.

Rácalmás közszolgálatáért díjban részesült Pál Péter Ferencné, Tóth Istvánné és Kovács József, utóbbi későbbi veszi át kitüntetését.

Pál Péter Ferencné

Az év pedagógusa Kürtösiné Fáczán Andrea, Sörösné Dudás Andrea és Tóth Krisztina lett.

Tóth Krisztina

Rácalmás Sportjáért Díj: Ambach József, Farkas Zsanett.

A városnapot a tombolasorsolás után a Honeybeast és a Hooligans koncertje zárta a Jankovich-kúriában.