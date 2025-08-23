1 órája
Akikre büszke városuk, ők lettek Rácalmás kitüntettjei
A nemzeti ünnep egyben Rácalmáson városnap is volt, amikor színes és változatos programok mellett a település legmagasabb szintű elismeréseit adták át az arra érdemeseknek a Jankovich-kúriában
Az augusztus 20-i rácalmási eseményen a családok minden tagja találhatott magának kiváló elfoglaltságot, a gyerekeket például ingyenes ugrálóvár, hajfonás, pónilovaglás, játékpark és kézműves játszóház várta. Voltíjászkodás a Vajk Íjász Szakosztállyal, az épületegyüttes parkjában pedig kulturális programok, köztük helyi fellépők szórakoztatták a közönséget.
Rácalmás kitüntettetjei
Déután aztán következtek az ünnepi köszöntők, dr. Mészáros Lajos országgyűlési képviselő is beszédet mondott Schrick István polgármester mellett.
Majd a város 2025-ös kitüntetéseit adták át, a legnagyobb elismerésben, a település díszpolgára címben Steiner Lajos részesült.
- Rácalmásért oklevelet vehetett át: Papp Jenő és Kiss Sándor, Rochus Winkler ezt később teszi meg.
- Rácalmás közszolgálatáért díjban részesült Pál Péter Ferencné, Tóth Istvánné és Kovács József, utóbbi későbbi veszi át kitüntetését.
- Az év pedagógusa Kürtösiné Fáczán Andrea, Sörösné Dudás Andrea és Tóth Krisztina lett.
- Rácalmás Sportjáért Díj: Ambach József, Farkas Zsanett.
A városnapot a tombolasorsolás után a Honeybeast és a Hooligans koncertje zárta a Jankovich-kúriában.