Városnap

1 órája

Akikre büszke városuk, ők lettek Rácalmás kitüntettjei

Címkék#díszpolgári cím#nemzeti ünnep#program#Rácalmás#városnap

A nemzeti ünnep egyben Rácalmáson városnap is volt, amikor színes és változatos programok mellett a település legmagasabb szintű elismeréseit adták át az arra érdemeseknek a Jankovich-kúriában

Gallai Péter

Az augusztus 20-i rácalmási eseményen a családok minden tagja találhatott magának kiváló elfoglaltságot, a gyerekeket például ingyenes ugrálóvár, hajfonás, pónilovaglás, játékpark és kézműves játszóház várta. Voltíjászkodás a Vajk Íjász Szakosztállyal, az épületegyüttes parkjában pedig kulturális programok, köztük helyi fellépők szórakoztatták a közönséget.

Rácalmás
Steiner Lajos vehette át a díszpolgári címet
Forrás: Rácalmás önkormányzata

Rácalmás kitüntettetjei

Déután aztán következtek az ünnepi köszöntők, dr. Mészáros Lajos országgyűlési képviselő is beszédet mondott Schrick István polgármester mellett. 

Majd a város 2025-ös kitüntetéseit adták át, a legnagyobb elismerésben, a település díszpolgára címben Steiner Lajos részesült.

  • Rácalmásért oklevelet vehetett át: Papp Jenő és Kiss Sándor, Rochus Winkler ezt később teszi meg. 
  • Rácalmás közszolgálatáért díjban részesült Pál Péter Ferencné, Tóth Istvánné és Kovács József, utóbbi későbbi veszi át kitüntetését.
Pál Péter Ferencné
Forrás: Rácalmás önkormányzata
  • Az év pedagógusa Kürtösiné Fáczán Andrea, Sörösné Dudás Andrea és Tóth Krisztina  lett.
Tóth Krisztina
Forrás: Rácalmás önkormányzata
  • Rácalmás Sportjáért Díj: Ambach József, Farkas Zsanett.

A városnapot a tombolasorsolás után a Honeybeast és a Hooligans koncertje zárta a Jankovich-kúriában.

 

