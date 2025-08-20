1 órája
Szent István-napi megemlékezés és díjátadók a Klubházban: Amikor újra együtt dobban a pentelei szív – videóval
Augusztus 19-én megtelt a Pentele Klubház, ahol a közösség együtt emlékezett államalapítónkra. A Szent István-napot idén is méltó programokkal a többi között a Pro Pentele Díj átadásával és az új kenyér megszegésével ünnepelte a pentelei közösség.
Augusztus 19-én ismét megtelt a Pentele Klubház, hiszen a közösség együtt ünnepelte Szent István király napját és az államalapítás évfordulóját. Mint már 1993 óta minden esztendőben ez a hagyományőrző közösség egyik legnagyobb ünnepe, hiszen ekkor kerül sor a Pro Pentele Díj átadására is, kifejezve, hogy gyökereink, hagyományaink őrzése, ápolása milyen fontos a jelenünk és a jövőnk érdekében. A Pentele Sport- és Hagyományőrző Egyesület alapítója és megálmodója Szabó Tamás köszöntötte a vendégek között köszöntötte többek között Mezei Zsolt alpolgármestert, a korábbi Pro Pentele díjas kitüntettet, és mindazokat, akik valamilyen módon Dunapenteléhez és a közösséghez kötődnek.
Bartalos Norbert: a hit és a hagyomány kéz a kézben jár
Az ünnepi megemlékezést Bartalos Norbert elnök tartotta, aki beszédében arra hívta fel a figyelmet, hogy a hit és a hagyományőrzés elválaszthatatlanok egymástól. A Biblia üzenete alapján hangsúlyozta: a hagyományok akkor élnek igazán, ha az Isten igéjét és a szeretet parancsát követik. Szavai nyomán a jelenlévők átérezték, hogy Szent István öröksége nem csupán történelem, hanem ma is útmutatás a nemzeti összetartozásra és a közösségi élet megőrzésére.
Majd a nemzeti ünnepünk kapcsán a hagyományokra és a hagyományőrzésre is rátért: „Mi, a pentelei hagyományőrzők igyekszünk évről évre több évtizedes múltra visszatekintve az államalapítás ünnepének kereteiben a pentelei értékekre, értékhordozó személyekre fókuszálni és
kiemelni őket. Ilyenkor összegyűlünk és minden évben egy nagyszabású ünnepséggel emlékezünk meg államalapítónkról, átadásra kerül a Pro Pentele díj és a Penteléért oklevél. Megszegjük az új búzából készült kenyeret, és meghallgathatjuk a minden évben színvonalas műsorral készülő Kék
Nefelejcs népdal kórust. A délutánt vidám mulatsággal, nagy beszélgetésekkel, sok nevetéssel zárjuk. Köszönjük Szabó Tamásnak, hogy töretlen lelkesedéssel végzi közösségformáló és a közösséget összetartó munkáját, mint a Pentelei Hagyományőrző Egyesület elnöke.“
Elismerések – Pro Pentele díjátadó
A délután egyik legünnepélyesebb pillanata a Pro Pentele Díj és Penteléért Oklevél átadása volt. Idén két kiváló közösségi ember munkásságát ismerték el:
Nyíri Miklós, a város ipari múltjának meghatározó alakja, aki mérnökként és közéleti szereplőként egyaránt maradandót alkotott, a Pro Pentele Díjat vehette át. A közönség nagy tapssal köszöntötte a nyugdíjas gépészmérnököt, aki a pentelei klubház felújításában és a helyi közösségi élet erősítésében is kiemelkedőt tett. Nagyon nagy örömmel fogadtuk külsős kollégánk elismerését, hiszen visszaemlékezéseit a duol olvasói rendszeresen olvashatják.
Orosz Csaba, a Pentele városrész önkormányzati képviselője, a közösség igazi motorja és a Pentelei Önkéntes Tűzoltó Egyesület vezetője az Oklevél Penteléért elismerést kapta. Fáradhatatlan munkájával, lokálpatrióta hozzáállásával számos helyi ügyet vitt sikerre.
Ünnepeltek PentelénFotók: Szabó Róbert Zsolt
Új kenyér, régi szokások – közös asztal mellett
Az ünnepi műsor a hagyományokhoz híven az új kenyér megáldásával folytatódott, amelyet Braun Ervin, a Baptista Gyülekezet vezetője végzett. A frissen sütött kenyér szimbolikusan összekapcsolta a közösséget, miközben a jelenlévők együtt adhattak hálát a megélhetést jelentő mindennapi kenyérért.
Dal, vers és közösségi emlékezés
A rendezvényen fellépett a Kéknefelejcs Dalkör, akik vidám és szívhez szóló dalokkal emelték az ünnep fényét. A közönség meghallgathatta Kollárné Jánoki Anna aratási versét is, amely a hagyományokhoz kötődő ünnepi hangulatot még bensőségesebbé tette.
Mulatság, nóta, tánc – így zárult a pentelei ünnep
Az est fénypontja a jókedvű aratóbál volt, ahol Szabó László zenéjére kicsik és nagyok együtt mulattak. Az ünnepség háziasszonya, Fáncsikné Hamar Éva gondoskodott arról, hogy minden program gördülékenyen haladjon, a közönség pedig otthon érezze magát.
A Pentele Hagyományőrző Egyesület ismét bebizonyította: az ünnep nem csupán megemlékezés, hanem élő közösségi élmény, amely összekapcsolja a múltat a jelennel. A díjátadók, a közös imádság, a dalok és a tánc mind hozzájárultak ahhoz, hogy a pentelei szív újra együtt dobbanjon.