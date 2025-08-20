augusztus 20., szerda

István névnap

Pentele újra együtt ünnepelt

1 órája

Szent István-napi megemlékezés és díjátadók a Klubházban: Amikor újra együtt dobban a pentelei szív – videóval

Címkék#hagyományőrzés#augusztus 20-i rendezvények#augusztus 20-i ünnepségek#Pro Pentele Díjak#dunapentele

Augusztus 19-én megtelt a Pentele Klubház, ahol a közösség együtt emlékezett államalapítónkra. A Szent István-napot idén is méltó programokkal a többi között a Pro Pentele Díj átadásával és az új kenyér megszegésével ünnepelte a pentelei közösség.

Fekete Györgyi

Augusztus 19-én ismét megtelt a Pentele Klubház, hiszen a közösség együtt ünnepelte Szent István király napját és az államalapítás évfordulóját. Mint már 1993 óta minden esztendőben ez a hagyományőrző közösség egyik legnagyobb ünnepe, hiszen ekkor kerül sor a Pro Pentele Díj átadására is, kifejezve, hogy gyökereink, hagyományaink őrzése, ápolása milyen fontos a jelenünk és a jövőnk érdekében.  A Pentele Sport- és Hagyományőrző Egyesület alapítója és megálmodója  Szabó Tamás köszöntötte a  vendégek között köszöntötte többek között Mezei Zsolt alpolgármestert, a korábbi Pro Pentele díjas kitüntettet, és mindazokat, akik valamilyen módon Dunapenteléhez és a közösséghez kötődnek.

pro pentele
A Pro Pentele Díj megálmodója és a pentelei hagyományőrzés jeles személyisége, Szabó Tamás egy nem mindennapi meglepetést hozott. A szent korona kicsinyített mását hozta el megmutatni. A jeles ajándékot ő kapta 70. születésnapjára a Magyarok Világszövetségétől.

Bartalos Norbert: a hit és a hagyomány kéz a kézben jár

Az ünnepi megemlékezést Bartalos Norbert  elnök tartotta, aki beszédében arra hívta fel a figyelmet, hogy a hit és a hagyományőrzés elválaszthatatlanok egymástól. A Biblia üzenete alapján hangsúlyozta: a hagyományok akkor élnek igazán, ha az Isten igéjét és a szeretet parancsát követik. Szavai nyomán a jelenlévők átérezték, hogy Szent István öröksége nem csupán történelem, hanem ma is útmutatás a nemzeti összetartozásra és a közösségi élet megőrzésére.

Majd a  nemzeti ünnepünk kapcsán a hagyományokra és a hagyományőrzésre is rátért: „Mi, a pentelei hagyományőrzők igyekszünk évről évre több évtizedes múltra visszatekintve az államalapítás ünnepének kereteiben a pentelei értékekre, értékhordozó személyekre fókuszálni és
kiemelni őket. Ilyenkor összegyűlünk és minden évben egy nagyszabású ünnepséggel emlékezünk meg államalapítónkról, átadásra kerül a Pro Pentele díj és a Penteléért oklevél. Megszegjük az új búzából készült kenyeret, és meghallgathatjuk a minden évben színvonalas műsorral készülő Kék
Nefelejcs népdal kórust. A délutánt vidám mulatsággal, nagy beszélgetésekkel, sok nevetéssel zárjuk.  Köszönjük Szabó Tamásnak, hogy töretlen lelkesedéssel végzi közösségformáló és a közösséget összetartó munkáját, mint a Pentelei Hagyományőrző Egyesület elnöke.“ 

Nyíri Miklós kapta az idén a Pro Pentele Díjat  Fotó: Szabó Róbert Zsolt

Elismerések – Pro Pentele díjátadó

A délután egyik legünnepélyesebb pillanata a  Pro Pentele Díj és Penteléért Oklevél átadása volt. Idén két kiváló közösségi ember munkásságát ismerték el:

Nyíri Miklós, a város ipari múltjának meghatározó alakja, aki mérnökként és közéleti szereplőként egyaránt maradandót alkotott, a Pro Pentele Díjat vehette át. A közönség nagy tapssal köszöntötte a nyugdíjas gépészmérnököt, aki a pentelei klubház felújításában és a helyi közösségi élet erősítésében is kiemelkedőt tett. Nagyon nagy örömmel fogadtuk külsős kollégánk elismerését, hiszen visszaemlékezéseit a duol olvasói rendszeresen olvashatják. 

Orosz Csaba Penteléért Oklevélben részesült Fotó: Szabó Róbert Zsolt

Orosz Csaba, a Pentele városrész önkormányzati képviselője, a közösség igazi motorja és a Pentelei Önkéntes Tűzoltó Egyesület vezetője az Oklevél Penteléért elismerést kapta. Fáradhatatlan munkájával, lokálpatrióta hozzáállásával számos helyi ügyet vitt sikerre.

Ünnepeltek Pentelén

Fotók: Szabó Róbert Zsolt

Új kenyér, régi szokások – közös asztal mellett

Az ünnepi műsor a hagyományokhoz híven az új kenyér megáldásával folytatódott, amelyet Braun Ervin, a Baptista Gyülekezet vezetője végzett. A frissen sütött kenyér szimbolikusan összekapcsolta a közösséget, miközben a jelenlévők együtt adhattak hálát a megélhetést jelentő mindennapi kenyérért.

Dal, vers és közösségi emlékezés

A rendezvényen fellépett a Kéknefelejcs Dalkör, akik vidám és szívhez szóló dalokkal emelték az ünnep fényét. A közönség meghallgathatta Kollárné Jánoki Anna aratási versét is, amely a hagyományokhoz kötődő ünnepi hangulatot még bensőségesebbé tette.
 

Mulatság, nóta, tánc – így zárult a pentelei ünnep

Az est fénypontja a jókedvű aratóbál volt, ahol Szabó László zenéjére kicsik és nagyok együtt mulattak. Az ünnepség háziasszonya, Fáncsikné Hamar Éva gondoskodott arról, hogy minden program gördülékenyen haladjon, a közönség pedig otthon érezze magát.

A Pentele Hagyományőrző Egyesület ismét bebizonyította: az ünnep nem csupán megemlékezés, hanem élő közösségi élmény, amely összekapcsolja a múltat a jelennel. A díjátadók, a közös imádság, a dalok és a tánc mind hozzájárultak ahhoz, hogy a pentelei szív újra együtt dobbanjon.

