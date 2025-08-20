Szent István-napi megemlékezés és díjátadók a Klubházban: Amikor újra együtt dobban a pentelei szív – videóval

Augusztus 19-én ismét megtelt a Pentele Klubház, hiszen a közösség együtt ünnepelte Szent István király napját és az államalapítás évfordulóját. Mint már 1993 óta minden esztendőben ez a hagyományőrző közösség egyik legnagyobb ünnepe, hiszen ekkor kerül sor a Pro Pentele Díj átadására is, kifejezve, hogy gyökereink, hagyományaink őrzése, ápolása milyen fontos a jelenünk és a jövőnk érdekében. A Pentele Sport- és Hagyományőrző Egyesület alapítója és megálmodója Szabó Tamás köszöntötte a vendégek között köszöntötte többek között Mezei Zsolt alpolgármestert, a korábbi Pro Pentele díjas kitüntettet, és mindazokat, akik valamilyen módon Dunapenteléhez és a közösséghez kötődnek.

A Pro Pentele Díj megálmodója és a pentelei hagyományőrzés jeles személyisége, Szabó Tamás egy nem mindennapi meglepetést hozott. A szent korona kicsinyített mását hozta el megmutatni. A jeles ajándékot ő kapta 70. születésnapjára a Magyarok Világszövetségétől.

Bartalos Norbert: a hit és a hagyomány kéz a kézben jár

Az ünnepi megemlékezést Bartalos Norbert elnök tartotta, aki beszédében arra hívta fel a figyelmet, hogy a hit és a hagyományőrzés elválaszthatatlanok egymástól. A Biblia üzenete alapján hangsúlyozta: a hagyományok akkor élnek igazán, ha az Isten igéjét és a szeretet parancsát követik. Szavai nyomán a jelenlévők átérezték, hogy Szent István öröksége nem csupán történelem, hanem ma is útmutatás a nemzeti összetartozásra és a közösségi élet megőrzésére.

Majd a nemzeti ünnepünk kapcsán a hagyományokra és a hagyományőrzésre is rátért: „Mi, a pentelei hagyományőrzők igyekszünk évről évre több évtizedes múltra visszatekintve az államalapítás ünnepének kereteiben a pentelei értékekre, értékhordozó személyekre fókuszálni és

kiemelni őket. Ilyenkor összegyűlünk és minden évben egy nagyszabású ünnepséggel emlékezünk meg államalapítónkról, átadásra kerül a Pro Pentele díj és a Penteléért oklevél. Megszegjük az új búzából készült kenyeret, és meghallgathatjuk a minden évben színvonalas műsorral készülő Kék

Nefelejcs népdal kórust. A délutánt vidám mulatsággal, nagy beszélgetésekkel, sok nevetéssel zárjuk. Köszönjük Szabó Tamásnak, hogy töretlen lelkesedéssel végzi közösségformáló és a közösséget összetartó munkáját, mint a Pentelei Hagyományőrző Egyesület elnöke.“