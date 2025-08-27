1 órája
A Ponyvaregényre szavaztak a dunaújvárosiak
A Paramount Nyári Mozi sorozat kedden este Dunaújvárosba érkezett. A Ponyvaregényt vetítették le a Petőfi-ligetben.
A filmvetítést kvízjáték előzte meg a Petőfi-ligetben
Fotó: Agárdy Csaba
A Ponyvaregény vetítése előtt Benkő Donát projektmenedzserrel beszélgettünk, aki elmondta, a Paramount Network Hungary és a Telekom négy éve működik együtt, és járják az országot egy-egy filmmel.
A szavazás után jöhetett a Ponyvaregény
- Dunaújvárosban először vetítünk, a vetítést mindig megelőzi valamilyen kulturális program, a Petőfi-ligetben, ami egy nagyon hangulatos környezet, egy DJ alapozza meg a jó hangulatot. A korábbi helyszíneinken volt már stand upos, de élőzene is. Minden vetítést megelőz egy filmes kvízjáték.
A roadshow hetedik állomása volt a dunaújvárosi, és mindenhol három film közül lehetett a nézőknek előzetesen egy Facebook-szavazáson választani. Mint korábban minden településen, ezúttal is a Ponyvaregény nyert. (A másik két film a Mission Impossible - Leszámolás és az Eurotúra volt).
Tarantino klasszikusát kellemes esti időben, ingyenes popcornnal nézhették meg a dunaújvárosiak, akik szinte megtöltötték a Petőfi-liget szabadtéri színpadának nézőterét.