A Ponyvaregényre szavaztak a dunaújvárosiak

A Ponyvaregény vetítése előtt Benkő Donát projektmenedzserrel beszélgettünk, aki elmondta, a Paramount Network Hungary és a Telekom négy éve működik együtt, és járják az országot egy-egy filmmel.

Benkő Donát projektmenedzsertől tudjuk, mindenhol a Ponyvaregény nyert

Fotó: Agárdy Csaba

A szavazás után jöhetett a Ponyvaregény

- Dunaújvárosban először vetítünk, a vetítést mindig megelőzi valamilyen kulturális program, a Petőfi-ligetben, ami egy nagyon hangulatos környezet, egy DJ alapozza meg a jó hangulatot. A korábbi helyszíneinken volt már stand upos, de élőzene is. Minden vetítést megelőz egy filmes kvízjáték.

A roadshow hetedik állomása volt a dunaújvárosi, és mindenhol három film közül lehetett a nézőknek előzetesen egy Facebook-szavazáson választani. Mint korábban minden településen, ezúttal is a Ponyvaregény nyert. (A másik két film a Mission Impossible - Leszámolás és az Eurotúra volt).

Tarantino klasszikusát kellemes esti időben, ingyenes popcornnal nézhették meg a dunaújvárosiak, akik szinte megtöltötték a Petőfi-liget szabadtéri színpadának nézőterét.