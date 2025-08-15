Gyümölcs amerre csak látunk és egy nagy kedvenc alapanyag (videóval)

Kis túlzással bármerre néztünk délelőtt a dunaújvárosi zöldség- és gyümölcspiacon, amerre a szem ellátott, gyümölcsbe botlottunk. Volt olyan stand is, ahol barackon kívül mást nem is kínáltak. Annak ellenére, hogy nagy a kínálat, az árak hetek óta stagnáltak. A különböző barackfajtákat (őszi, sárga, nektarin) 1600 és 2200 között vásárolhatunk meg. Szilva is rengeteg van, 590 és 690 az árak két véglete. A sárgadinnye kilója 400 forintnál kezdődik és 600-nál végződik. A görögdinnye - amiből mintha kevesebb lenne , mint egy héttel ezelőtt - ára kilónként 399 forint. Van hazai körte is, kilója 1000 forint, és megjelent a magyar szőlő is. Igaz, nem túl olcsó, 1500 forint alatt nincs kilója.

A dunaújvárosi piacon volt áru bőséggel

Fotó: Agárdy Csaba

A nagy kedvencből is választhattunk a piacon

Ebbe a nagy gyümölcskavalkádba becsempésztük egyik nagy kedvencünket, a kovászolni való uborkát. Nagy a kínálat, és remek a minőség: 590 forintért már vásárolhatunk egy kilót, de van, ahol ezért a mennyiségért 680 forintot kérnek el. Valahol kettévágva "reklámozzák" az uborkát, még nagyobb vágyat keltve a piacra járóknak arra, hogy a hétvégén egy nagyobb dunsztos üveget megtöltsenek uborkával, és azt kovászolják. Ahhoz adunk most segítséget, miként kerüljük el azt, hogy ne legyen roppanós, rossz ízű az uborkánk.

Először is! Nem nagy újdonság, de a kovászos uborka legfontosabb alapanyaga maga az uborka – mégpedig friss, zsenge, vékony héjú változatban. Az öregebb, vastagabb héjú példányok belül vizesebbek és kevésbé tömörek, így könnyebben ellágyulnak a kovászolás során. Keressünk szép, egyenes, közepes méretű darabokat. Régebben elképzelhetetlen volt, hogy az uborka ne lett volna bevágva, most a legjobb helyeken is egészben kapjuk a kovászos uborkát. De, ha egészben kerül az üvegbe az uborka, a kovászolás nehezebben hatol át a héjon. Ez azt eredményezi, hogy kívül megpuhul, belül viszont nyers marad – ettől lehet az állaga szottyos. A kovászoláshoz ideális a meleg, napos hely, de ha túl forró az idő – főleg 30 °C felett – az erjedés túl gyorsan indul be, amitől az uborka összeeshet.

Ugyanígy nem működik a kovászolás hűvös, árnyékos helyen sem, mert nem indul be megfelelően az érési folyamat. A cél az egyenletes, 24–28 °C körüli hőmérséklet. Sokan gondolják azt, ha állandóan napon van az üvegük, akkor jobb lesz a kovászolás. Ez tévedés, ha sokat van a napon az uborkánk, nem lesz jó minőségű, a meleg a lényeg. Még egy dolog: ha túl kevés só kerül a vízbe, nem képződik elég tejsav, ami megóvná az uborkát a szétmállástól. Túl sok só esetén viszont megáll az erjedés. Általános arány: 1 liter vízhez 1 evőkanál só (20 gramm durva szemű, nem jódozott só a legjobb választás).