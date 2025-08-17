Fesztiválhangulat a Városháza téren – Peter Šrámek koncertje mindenkit elvarázsolt! (képgalériával és videóval)

A kilátogatók a nap folyamán többféle családi kikapcsolódási lehetőség közül választhattak: a gyerekeket körhinta, ugrálóvár és dodzsem várta, a felnőttek pedig kézműves standoknál válogathattak vagy a gasztronómiai kínálatból kóstolhattak. A szombati forrósággal ellentétben vasárnap már kellemesebb idő fogadta a közönséget, ám a nap első felében ennek ellenére sem volt nagy tömeg. A tér inkább csak lassan telt meg, sokan inkább estére időzítették a kilátogatást. Az árusok beszámolója szerint a szombatihoz képest valamivel több érdeklődő volt jelen, de a vásári forgatag még így sem volt igazán erős a napközbeni órákban. Remélték, hogy Peter Šrámek fellépése vonzza majd a közönséget.

Sokan gyűltek össze a Városháza téren Peter Šrámek fellépése idején.

Fotó: Mészáros Réka

Peter Šrámek fellépése életet vitt a Városháza térre

Az est közeledtével érezhetően megélénkült a hangulat, amikor sor került a nap legjobban várt fellépésére. Peter Šrámek koncertjére már jelentősen többen érkeztek, és a Városháza tér a produkció idejére megtelt rajongókkal. A közönség együtt énekelte a legismertebb dalokat, a végén pedig vastapssal köszönték meg a műsort. Az előadás igazi fordulatot hozott a napban, és végre valódi fesztiválhangulatot teremtett a város szívében.

Fotó: Mészáros Réka

A szervezők bíznak abban, hogy az augusztus 20-i ünnepi programok még több látogatót vonzanak a térre.

A rendezvénysorozat méltó zárásaként Gáspár Laci ad koncertet, fellépésével pedig emlékezetes befejezést kaphat a többnapos Szent István-napi ünnep és gasztrovásár.

Képgaléria