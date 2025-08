Perkáta újra a nemzetközi barátságok központja!

Az eredeti francia–magyar kapcsolat több évtizedes múltra tekint vissza Perkátán, amely még a régi testvérvárosi együttműködésből, a Saint-Maximin várossal való partnerségből nőtt ki. A perkátai cserekapcsolatok az évek során tovább bővültek: 2016 körül csatlakoztak a portugál partnerek is, így jött létre a háromoldalú diákprogram. A találkozók évente rotációban zajlanak: egyik évben a magyar diákok utaznak Franciaországba vagy Portugáliába, a következő évben pedig a külföldi partnerek látogatnak el Perkátára. A részletekről Oláh István, Perkáta polgármestere mesélt portálunknak.

Ez a fotó a perkátai cserekapcsolat pákozdi állomásán készült, ahol francia és perkátai diákok közösen vettek részt a programon.

Fotó: Horváth Dóra

- Ez az együttműködés nem új keletű, már jó néhány éve működik, noha a Covid-időszak alatt volt egy kis megtorpanás. A diákcsere program viszont új lendületet kapott, és annak ellenére, hogy a korábbi francia–magyar egyesület Perkátán sajnos megszűnt, a kapcsolatok nem szakadtak meg. A francia testvértelepülés idősebb tagjai idén is ellátogatnak hozzánk szeptemberben.

A polgármester kiemelte, hogy a fiatalok részvételén is sok múlik, és bár az utóbbi években a fogadókészség néhol csökkent, a program értékét továbbra is fontosnak tartja: - Reméljük, hogy a diákok közül minél többen felismerik ennek a lehetőségnek a jelentőségét, nemcsak a nyelvtanulás, hanem a kulturális nyitottság szempontjából is.

Lovaglás, városnézés és közös főzés a perkátai cserekapcsolat részeként

Az idei évben a francia diákok érkeztek Perkátára, és egy hetet töltöttek itt. A program során megismerkedtek a helyi intézményekkel, majd ellátogattak Pákozdra és Székesfehérvárra. Budapesten a Hősök terét, az Országházat és a Mátyás-templomot tekintették meg. Perkátán a sportpályán közös főzés és focizás várta őket, majd a Bokréta Lovasudvarban lovagolhattak és ügyességi versenyeken mérhették össze tudásukat. Az Őzikertben különféle állatokkal ismerkedhettek meg, és az íjászat sem maradt ki a programból.

A háromoldalú nemzetközi csere célja nem csupán az idegen nyelvek gyakorlása, hanem a kulturális nyitottság és a közösségépítés is. A szervezők és a résztvevők egyaránt bíznak benne, hogy a fiatalabb generációk is felismerik ennek a lehetőségnek a valódi értékét.