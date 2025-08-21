Szent István-napi ünnepség Perkátán –„Az új kenyér a közösség szívében születik”

Perkáta Nagyközség Önkormányzata és a Perkátai Általános Művelődési Központ szervezte az augusztus 20-i ünnepséget Perkátán a Győry-kastély épületében és az azt körülölelő angolparkban, amely látványában, hangulatában is igyekezett megidézni az ünnep méltóságát és hangulatát. Az eseményen jelen voltak, ahogy illik és szokás, a település vezetői, Oláh István polgármester, Fórizs Antal alpolgármester, dr. Sürü Renáta jegyző, valamint Szeleczky Csaba atya, a helyi római katolikus plébánia vezetője. A Himnusz közös eléneklésével kezdődött az ünnepség, a Vox Caritatis Egyházi Kórus kíséretében.

Oláh István Perkáta polgármestere az ünnep összetartó erejét hangsúlyozta. Fotó: Nedó Dóra Sára

Perkáta: elismerések, művészet, hagyomány

Oláh István polgármester méltatta az ünnep jelentőségét: „ Az államalapítás óta a történelem során mindig bizonyosságot nyert, hogy a közösség építése, megtartása nem megy végbe magától. Tenni, dolgozni, küzdeni kell azért, hogy a közösség működjön egy település életében. Isten áldja Perkátát, Isten áldja a magyart!“

Az ünnepségen került sor a „Legszebb konyhakertek” pályázat eredményhirdetésére, majd a a Kankalin néptánccsoport szatmári táncai következtek. Az műsorban a Perkátai Színjátszó Társulat vezetője, Kovács László és Zám Jánosné szavalatát hallhatták.

Fotó: Nedó Dóra Sára

A színpadi programot Orbán Zsolt és Reiprich Gábor gitárjátéka követte, részletek hangzottak el az István, a király című rockoperából.