Lovaskocsival vitték körbe az új kenyeret

1 órája

Szent István-napi ünnepség Perkátán –„Az új kenyér a közösség szívében születik”

A Szent István-napi ünnepséget Perkátán kenyérszentelés, néptánc és ünnepi műsor tette felejthetetlenné. Sőt, az ünnepséget követően lovas kocsival vitték körbe Perkáta nagyközségben a megszentelt kenyeret.

Szent István-napi ünnepség Perkátán –„Az új kenyér a közösség szívében születik”

Fotó: Artist-freed

Perkáta Nagyközség Önkormányzata és a Perkátai Általános Művelődési Központ szervezte az augusztus 20-i ünnepséget Perkátán a Győry-kastély épületében és az azt körülölelő angolparkban, amely látványában, hangulatában is igyekezett megidézni az ünnep méltóságát és hangulatát. Az eseményen jelen voltak, ahogy illik és szokás, a település vezetői, Oláh István polgármester, Fórizs Antal alpolgármester, dr. Sürü Renáta jegyző, valamint  Szeleczky Csaba atya, a helyi római katolikus plébánia vezetője. A Himnusz közös eléneklésével kezdődött az ünnepség, a Vox Caritatis Egyházi Kórus kíséretében.

Perkáta ünnep a kastélyban
Oláh István Perkáta polgármestere az ünnep összetartó erejét hangsúlyozta. Fotó:Nedó Dóra Sára

Perkáta: elismerések, művészet, hagyomány

Oláh István polgármester méltatta az ünnep jelentőségét: „ Az államalapítás óta a történelem során mindig bizonyosságot nyert, hogy a közösség   építése, megtartása nem megy végbe magától. Tenni, dolgozni, küzdeni kell azért, hogy a közösség   működjön egy település életében. Isten áldja Perkátát, Isten áldja a magyart!“

Az ünnepségen került sor a Legszebb konyhakertek” pályázat eredményhirdetésére, majd a a Kankalin néptánccsoport szatmári táncai következtek. Az műsorban a Perkátai Színjátszó Társulat vezetője, Kovács László és Zám Jánosné szavalatát hallhatták.

Fotó: Nedó Dóra Sára

A színpadi programot Orbán Zsolt és Reiprich Gábor gitárjátéka követte, részletek hangzottak el az István, a király című rockoperából.

Augusztus 20. –Perkáta

Fotók: Nedó Dóra Sára

Az aratás és a kenyér tisztelete 

A műsor során a közönség nemcsak hallhatta, hanem át is érezhette, milyen tisztelet övezte régen a búzát és a kenyeret. A közönség hallhatott régi aratóbálok hangulatáról is, majd a perkátai blokk dalaival zárult a műsor.

Kenyérszentelés és -szelés Fotó: Nedó Dóra Sára

Kenyérszentelés és ünnepi menet

Az ünnepi program csúcspontja a kenyérszentelés volt, amelyet Szeleczky Csaba atya végzett el, majd Oláh István polgármester szegte meg az új kenyeret. A frissen sütött szentelt kenyérből minden jelenlévő részesült, a hagyomány szerint pedig mindenki hazavihetett belőle, hogy családjával együtt fogyassza el.

Az ünnepi díszruhás fiatalok,  hintón vitték körbe a kenyeret a faluban, több helyszínen is megállva, hogy mindenki részesülhessen belőle. A hangulatot a Bokréta Lovasudvar lovasai tették még emelkedettebbé.  Az esemény méltó módon mutatta meg: Szent István ünnepe egyszerre a nemzeti identitás és a közösségi összetartozás ünnepe.  

 

