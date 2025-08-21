1 órája
Szent István-napi ünnepség Perkátán –„Az új kenyér a közösség szívében születik”
A Szent István-napi ünnepséget Perkátán kenyérszentelés, néptánc és ünnepi műsor tette felejthetetlenné. Sőt, az ünnepséget követően lovas kocsival vitték körbe Perkáta nagyközségben a megszentelt kenyeret.
Fotó: Artist-freed
Perkáta Nagyközség Önkormányzata és a Perkátai Általános Művelődési Központ szervezte az augusztus 20-i ünnepséget Perkátán a Győry-kastély épületében és az azt körülölelő angolparkban, amely látványában, hangulatában is igyekezett megidézni az ünnep méltóságát és hangulatát. Az eseményen jelen voltak, ahogy illik és szokás, a település vezetői, Oláh István polgármester, Fórizs Antal alpolgármester, dr. Sürü Renáta jegyző, valamint Szeleczky Csaba atya, a helyi római katolikus plébánia vezetője. A Himnusz közös eléneklésével kezdődött az ünnepség, a Vox Caritatis Egyházi Kórus kíséretében.
Perkáta: elismerések, művészet, hagyomány
Oláh István polgármester méltatta az ünnep jelentőségét: „ Az államalapítás óta a történelem során mindig bizonyosságot nyert, hogy a közösség építése, megtartása nem megy végbe magától. Tenni, dolgozni, küzdeni kell azért, hogy a közösség működjön egy település életében. Isten áldja Perkátát, Isten áldja a magyart!“
Az ünnepségen került sor a „Legszebb konyhakertek” pályázat eredményhirdetésére, majd a a Kankalin néptánccsoport szatmári táncai következtek. Az műsorban a Perkátai Színjátszó Társulat vezetője, Kovács László és Zám Jánosné szavalatát hallhatták.
A színpadi programot Orbán Zsolt és Reiprich Gábor gitárjátéka követte, részletek hangzottak el az István, a király című rockoperából.
Augusztus 20. –PerkátaFotók: Nedó Dóra Sára
Az aratás és a kenyér tisztelete
A műsor során a közönség nemcsak hallhatta, hanem át is érezhette, milyen tisztelet övezte régen a búzát és a kenyeret. A közönség hallhatott régi aratóbálok hangulatáról is, majd a perkátai blokk dalaival zárult a műsor.
Kenyérszentelés és ünnepi menet
Az ünnepi program csúcspontja a kenyérszentelés volt, amelyet Szeleczky Csaba atya végzett el, majd Oláh István polgármester szegte meg az új kenyeret. A frissen sütött szentelt kenyérből minden jelenlévő részesült, a hagyomány szerint pedig mindenki hazavihetett belőle, hogy családjával együtt fogyassza el.
Az ünnepi díszruhás fiatalok, hintón vitték körbe a kenyeret a faluban, több helyszínen is megállva, hogy mindenki részesülhessen belőle. A hangulatot a Bokréta Lovasudvar lovasai tették még emelkedettebbé. Az esemény méltó módon mutatta meg: Szent István ünnepe egyszerre a nemzeti identitás és a közösségi összetartozás ünnepe.