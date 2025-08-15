Hamarabb jön a teljes pályazár a Pentele-hídon, mint gondolná!

Ahogy azt már korábban megírtuk 2025 év közben több ütemben is nagyjavítási munkálatokat végeznek a Dunaújvárost Dunavecsével összekötő M8 – Pentele-hídon. A felújítás részeként teljes pályazár lép életbe.

Pentele-híd: teljes lezárás jön

Pentele-híd teljes lezárásáról az MKIF így tájékoztat:

Az eredetileg 2025. 08. 08. és 08. 10. közötti munkavégzés átütemezésre került, így 08.15.-én (pénteken) 17:00-tól, 08.17.-én (vasárnap) 19:00-ig lesz teljes pályazár a Pentele hídon.

A közlekedők ezalatt Solt-Dunaföldvár felé tudnak kerülni az 52-es főúton. A kivitelező felhívta a figyelmet, hogy a lezárások időpontja időjárás, logisztikai vagy egyéb körülmények miatt változhat.