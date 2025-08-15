augusztus 15., péntek

Mária névnap

35°
+38
+19
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Nagyjavítás

3 órája

Hamarabb jön a teljes pályazár a Pentele-hídon, mint gondolná!

Címkék#Pentele-híd#Dunavecse#Dunaújváros#lezárás

Jelentős forgalmi változásokra kell készülniük az autósoknak a Dunaújváros és Dunavecse között húzódó M8-as úton. A Pentele-híd nagyjavítása miatt több ütemben korlátozások lépnek életbe, a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (MKIF) soron következő pályazára hamarosan indul.

Duol.hu

Ahogy azt már korábban megírtuk 2025 év közben több ütemben is nagyjavítási munkálatokat végeznek a Dunaújvárost Dunavecsével összekötő M8 – Pentele-hídon. A felújítás részeként teljes pályazár lép életbe. 

Pentele-híd
Pentele-híd: teljes lezárás jön

Pentele-híd teljes lezárásáról az MKIF így tájékoztat:

Az eredetileg 2025. 08. 08. és 08. 10. közötti munkavégzés átütemezésre került, így 08.15.-én (pénteken) 17:00-tól, 08.17.-én (vasárnap) 19:00-ig lesz teljes pályazár a Pentele hídon.  

Az utazóközönséget is tájékoztatjuk az Útinformon, a honlapunkon (www.mkif.hu), illetve Facebook oldalunkon keresztül.

A közlekedők ezalatt Solt-Dunaföldvár felé tudnak kerülni az 52-es főúton. A kivitelező felhívta a figyelmet, hogy a lezárások időpontja időjárás, logisztikai vagy egyéb körülmények miatt változhat.

A híd gyalogosan és kerékpárral is járható lesz a teljes zárás alatt

Megkérdeztük a kivitelezőt, hogy a hétvégi Pentele-hidat érintő lezárás a gyalogosokra és a kerékpárosokra is érvényes lesz? Válaszuk egyértelmű volt: A híd gyalogosan és kerékpárral is járható lesz a teljes zárás alatt. 

A Pentele híd felújítási munkái

Fotók: MKIF Zrt. - Az ország útja facebook oldal

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu