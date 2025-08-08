57 perce
Pentele-híd: teljes pályazár lesz, de nem akkor, amikor gondolná!
Jelentős forgalmi változásokra kell készülniük az autósoknak a Dunaújváros és Dunavecse között húzódó M8-as úton. A Pentele-híd nagyjavítása miatt több ütemben korlátozások lépnek életbe, a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (MKIF) soron következő pályazára hamarosan indul.
Ahogy azt már korábban megírtuk 2025 év közben több ütemben is nagyjavítási munkálatokat végeznek a Dunaújvárost Dunavecsével összekötő M8 – Pentele-hídon. A felújítás részeként teljes pályazár lép életbe.
Pentele-híd teljes lezárásáról az MKIF így tájékoztat:
Az eredetileg 2025. 08. 08. és 08. 10. közötti munkavégzés átütemezésre került, és a tervek szerint várhatóan 08.15.-én (pénteken) 17:00-tól, 08.17.-én (vasárnap) 19:00-ig lesz teljes pályazár a Pentele hídon – tehát a most következő hétvégén, 08. 08. és 08. 10. között nem lesz teljes zár.
Az utazóközönséget is tájékoztatjuk az Útinformon, a honlapunkon (www.mkif.hu), illetve Facebook oldalunkon keresztül.
A közlekedők ezalatt Solt-Dunaföldvár felé tudnak kerülni az 52-es főúton. A kivitelező felhívta a figyelmet, hogy a lezárások időpontja időjárás, logisztikai vagy egyéb körülmények miatt változhat.
A híd gyalogosan és kerékpárral is járható lesz a teljes zárás alatt
Megkérdeztük a kivitelezőt, hogy a hétvégi Pentele-hidat érintő lezárás a gyalogosokra és a kerékpárosokra is érvényes lesz? Válaszuk egyértelmű volt: A híd gyalogosan és kerékpárral is járható lesz a teljes zárás alatt.
A Pentele híd felújítási munkáiFotók: MKIF Zrt. - Az ország útja facebook oldal