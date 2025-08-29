Megváltoztak az özvegyi nyugdíj szabályai – sokakat érinthet az új rendszer!

A házastársak helyzete az özvegyi nyugdíjnál is változott: megszűnt a „külön élő házastárs” kategória, így a házastárs – akár együtt, akár külön élt párjával – azonos jogokkal rendelkezik, míg a volt házastárs csak akkor jogosult özvegyi nyugdíjra, ha az elhunyttól bíróság által megállapított házastársi tartást kapott – írta társlapunk a feol.hu.

Özvegyi nyugdíj esetén az együtt töltött évek hossza is számít.

Forrás: Canva

Özvegyi nyugdíj: szigorítás élettársaknál, kedvezőbb szabályok idősebb házasságoknál

A szigorítás az élettársaknál azt jelenti, hogy új feltételként az élettárs nem jogosult özvegyi nyugdíjra, ha az élettársi kapcsolat idején bármelyik fél házasságban élt valaki mással.



Kedvezőbb szabály az idősebb korban kötött házasságoknál

Korábban, ha valaki a nyugdíjkorhatár betöltése után házasodott, csak akkor járt özvegyi nyugdíj, ha volt közös gyermek, vagy legalább öt éve fennállt a házasság. Mostantól azonban akkor is járhat, ha a házasság és a házasságkötést közvetlenül megelőző élettársi együttélés összesen legalább tíz évet tett ki.

