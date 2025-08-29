augusztus 29., péntek

BeatrixErna névnap

24°
+36
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Fontos tudnivaló

1 órája

Megváltoztak az özvegyi nyugdíj szabályai – sokakat érinthet az új rendszer!

Címkék#szabály#rendszer#nyugdíjkorhatár#változás#özvegyi nyugdíj

2025. januárjától több ponton módosultak az özvegyi nyugdíj jogosultsági feltételei. A változások között van szigorítás és kedvezőbb könnyítés is.

Duol.hu

A házastársak helyzete az özvegyi nyugdíjnál is változott: megszűnt a „külön élő házastárs” kategória, így a házastárs – akár együtt, akár külön élt párjával – azonos jogokkal rendelkezik, míg a volt házastárs csak akkor jogosult özvegyi nyugdíjra, ha az elhunyttól bíróság által megállapított házastársi tartást kapott – írta társlapunk a feol.hu.

özvegyi nyugdíj
Özvegyi nyugdíj esetén az együtt töltött évek hossza is számít.
Forrás: Canva

Özvegyi nyugdíj: szigorítás élettársaknál, kedvezőbb szabályok idősebb házasságoknál

A szigorítás az élettársaknál azt jelenti, hogy új feltételként az élettárs nem jogosult özvegyi nyugdíjra, ha az élettársi kapcsolat idején bármelyik fél házasságban élt valaki mással.

Kedvezőbb szabály az idősebb korban kötött házasságoknál
Korábban, ha valaki a nyugdíjkorhatár betöltése után házasodott, csak akkor járt özvegyi nyugdíj, ha volt közös gyermek, vagy legalább öt éve fennállt a házasság. Mostantól azonban akkor is járhat, ha a házasság és a házasságkötést közvetlenül megelőző élettársi együttélés összesen legalább tíz évet tett ki.

Teljes cikk itt olvasható.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu