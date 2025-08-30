Gyorsabb építkezés, több lakás – így segít az Otthon Start!

A fejlesztők a honlapon megtalálják mindazokat az adatokat és szempontokat, amelyek alapján benyújthatják terveiket az Otthon Start lakásfejlesztés keretében. Ezen keresztül indulhat meg a konzultáció a beruházók és a kormány között a projektek nemzetgazdasági szempontból történő kiemeléséről.

Az Otthon Start lakásfejlesztés keretében a jövő otthonai hamarabb megvalósulhatnak.

Forrás: Canva

Otthon Start lakásfejlesztés – gyorsabb engedélyek

A kormány minden olyan lakásfejlesztést, amely megfelel az Otthon Start feltételrendszerének, adminisztratív eszközökkel is támogat. Az így minősített beruházások kiemelt státuszt kaphatnak, ami az engedélyezési eljárásokban jelentős gyorsítást eredményez. Ennek köszönhetően számos fejlesztés akár hónapokkal hamarabb elindulhat országszerte, különösen Budapesten és a nagyvárosokban.

Kiemelt státuszt csak azok a beruházások kaphatnak, amelyek legalább 250 lakás megépítését tartalmazzák, és a lakások legalább 70 százaléka megfelel az Otthon Start Program feltételeinek. A kérelmek feldolgozása folyamatos, jelenleg is több tucat fejlesztést vizsgál a kormányzat, amelyek révén már 2025-ben több mint tízezer új lakás építése indulhat el. A következő hetekben további bejelentések várhatóak az előrehaladott tárgyalásban lévő projektekről.