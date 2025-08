Első lakásodhoz ilyen jó hitelt még nem kínáltak – mutatjuk a feltételeket

Kötelező dokumentumok

A hitel igényléséhez a bank felé több dokumentumot is be kell nyújtani. Kötelező a személyi igazolvány, lakcímkártya, adóigazolvány, illetve a tulajdonszerzési szándékot igazoló adásvételi szerződés és tulajdoni lap másolata. Ezen kívül szükséges a munkáltatói igazolás vagy vállalkozói jogviszonyt alátámasztó irat, valamint adott esetben értékbecslés is.

Kiemelten fontos tudni, hogy a hitelből vásárolt ingatlanra 5 évig elidegenítési és terhelési tilalom kerül, vagyis nem adható el. A jogszabály ugyanakkor megengedi, hogy az ingatlan albérletbe kiadásra kerüljön, illetve nem szükséges állandó lakcímet létesíteni benne.