Duplán vont le pénzt az OTP, lehet ön is a károsultak között van?

A hibáról az Index írt, azt közölték, hogy az anomáliát egy külső szolgáltató okozta, és az OTP Bank már dolgozik a probléma elhárításán.

Az OTP Bank elnézést kért az okozott kellemetlenségért Fotó: Róka Dániel Forrás: MTVA

Több ügyfél is tapasztalhatta ezt az OTP Banknál

Az OTP Bank a portálhoz eljuttatott közleménye szerint a külső partnerrel együttműködve azon vannak, hogy a duplikált tranzakciókat mielőbb kiszűrjék, és az érintett ügyfelek számláin újra a helyes egyenleg jelenjen meg. Bár nem tömeges hibáról van szó, az Index információi alapján így is sok ügyfél tapasztalhatott kétszeres levonást a számláján. A bank elnézést kért az okozott kellemetlenségekért, és ígéretet tett arra, hogy a problémát teljes körűen kivizsgálják, és minden ügyfélnél korrigálják a hibás tranzakciókat.