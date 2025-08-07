3 órája
Duplán vont le pénzt az OTP, lehet ön is a károsultak között van?
Technikai problémák adódtak az OTP Bank rendszerében, melynek következtében egyes ügyfelek számlájáról duplán vonták le bizonyos korábbi vásárlások összegét.
A hibáról az Index írt, azt közölték, hogy az anomáliát egy külső szolgáltató okozta, és az OTP Bank már dolgozik a probléma elhárításán.
Több ügyfél is tapasztalhatta ezt az OTP Banknál
Az OTP Bank a portálhoz eljuttatott közleménye szerint a külső partnerrel együttműködve azon vannak, hogy a duplikált tranzakciókat mielőbb kiszűrjék, és az érintett ügyfelek számláin újra a helyes egyenleg jelenjen meg. Bár nem tömeges hibáról van szó, az Index információi alapján így is sok ügyfél tapasztalhatott kétszeres levonást a számláján. A bank elnézést kért az okozott kellemetlenségekért, és ígéretet tett arra, hogy a problémát teljes körűen kivizsgálják, és minden ügyfélnél korrigálják a hibás tranzakciókat.