Nyárbúcsúztató a dunaújvárosi piacon

Elsőként a tojásokat vizslattuk meg. Nagyságtól függően a falusi 50 és 80 forint között mozgott, de volt, ahol 100 forintot is elkértek egy darabért. Az alapzöldségek közül a burgonya kilója 250 forintnál kezdődött, de valahol 590 forintért árulták. A hagymát 500 és 590, a sárgarépát szintén 500 és 590, a fehérrépát 1200 és 1500, a paradicsomot és a TV-paprikát 590 és 790 forint közötti áron kínálták az árusok. Az őszi szezonban ugyan lesz-e változás?

A szilva és a szőlő viszi a prímet a piac gyümölcs "részlegén". Valószínű így lesz ez az őszi szezonban is

Fotó: Agárdy Csaba

Az őszi szezonra várva a piacon

Gyümölcs téren az látható volt, hogy a dinnyéből, és a különböző barackokból kevesebb volt, mint ahogy azt az elmúlt hetekben megszokhattuk. A szilva tartja magát, és egyre jobban előretör a magyar szőlő. A békési dinnye ára továbbra is 390 ft/kg, az őszibarackot 600 és 1600 forintért is megvásárolhattuk, a sárga vizsont 2000 forint alatt nem volt, és ez a drága is csak egy-egy standon, a tavaszi fagykár sárgabarack téren az idén is megtette a hatását. Szilva volt 490-ért, de 790-ért is, azonban általában 650 forintot kértek a kereskedők, az őstermelők a kilójáért. A magyar szőlőnél is igen széles skálán mozogtak az árak, 900-tól 2000 forintig. A szőlő területén feltűnő, hogy csemegeszőlő alig van, de borszőlőből bőven vásárolhatunk. De az is igaz, a borszőlők édesek, finomak, simán helyettesíthetjük velük a csemegét.

Ha már elhangzott a csemege szó, nézzük milyen áron búcsúzik a nyártól néhány kedvünkre való csemege, amiket rendszeresen megveszünk. A csemegekukorica csövenkét 300 forintba került. A piac "rétesellátójánál" 13 fajtából választhattunk ma délelőtt, néhány kivételt nem számítva, 650 forintos egységáron. A sajtosoknál az árak 10 dekagrammonként 550 forintnál kezdődnek, de a több mint egyéves hosszú érlelésű terméket 1000-1200 forintért szerezhetjük be, ami kilónként 10-12 000 forintot jelent, de a jót, a kivételeset meg kell fizetni.

A sajtok népszerűek, és a kínálat is megfelelő

Fotó: Agárdy Csaba

Ennyit a nyár utolsó piacáról, kiváncsian vájuk, hogy alakul majd az ősz a dunaújvárosi zöldség- és gyümölcspiacon.