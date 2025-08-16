1 órája
Ősi falak, modern lehetőség!
Dunaújváros hírei egy perc alatt: ami ma fontos és érdekes.
Eladó az egyik várossal egyidős epület
Dunaújváros egyik legismertebb épülete, az Építők útján álló, 1. számú víztorony hamarosan új tulajdonosra találhat. A most meghirdetett nyilvános pályázat keretében eladó víztorony, amely három, teljesen közművesített ingatlanegységből áll, és évtizedek óta a város egyik meghatározó jelképe.
Hajdu Jonatán nincs elkeseredve
Augusztus 20. és 24. között Milánóban rendezik meg a gyorsasági kajak-kenu világbajnokságot. A magyar válogatott tagja a Dunaújvárosi KSE kenusa, Hajdu Jonatán is.
Az én történeteim 42. rész
Már több, mint egy éve osztja meg Nyíri Miklós élete és munkája színes epizódjait. Mindezek azonban többek ennél, hiszen ezek a személyes visszaemlékezések egyfajta kordokumentumok is, amelyek vele együtt „írják” Dunaújváros történetét is. Miklós továbbra is óriási dinamizmussal ír, ez már a 42. rész.
Nem pont úgy indult a Szent István-napi ünnep, mint ahogy tervezték! (képgalériával és videóval)
Szombaton sokszínű, ingyenes programokkal és családi kikapcsolódási lehetőségekkel várták a közönséget a Szent István-napi ünnep és gasztrovásáron Dunaújvárosban.