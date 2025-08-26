augusztus 26., kedd

Izsó névnap

24°
+27
+12
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Meteo

1 órája

Melegfronti hatás nehezíti a mindennapokat

Címkék#Orvosmeteorológia#reflex#melegfront

Jelenleg melegfronti hatás terheli szervezetünket, amely sokaknál kellemetlen tüneteket okozhat. Az orvosmeteorológia szerint ez a típusú fronthatás különösen megviselheti a frontérzékenyeket, időseket, valamint a szív- és érrendszeri problémákkal élőket.

Duol.hu

A melegfront során a hőmérséklet fokozatosan emelkedik, nő a páratartalom, a légnyomás pedig csökken – ezek a változások együttesen komoly terhelést rónak a szervezetre. Az orvosmeteorológia megfigyelései alapján ilyenkor gyakori a fejfájás, fáradtság, alvászavar, vérnyomás-ingadozás, de akár migrén, ingerlékenység és koncentrációs nehézségek is jelentkezhetnek. A meglévő krónikus betegségek tünetei felerősödhetnek, és a reflexek is lassulhatnak, ami például a közlekedés során növeli a balesetveszélyt.

orvosmeteorológia
Az orvosmeteorológia megfigyelései alapján ilyenkor gyakori a fejfájás
Fotó: Alliance Images

Orvosmeteorológia

A szakértők javaslata szerint a frontos napokon különösen fontos a tudatos életvitel: ajánlott több folyadékot fogyasztani, kerülni a túlzott fizikai megterhelést, valamint időt szánni a pihenésre. A friss levegőn tett séta, a tudatos légzés és a stressz csökkentése mind hozzájárulhat a tünetek enyhítéséhez.

Az időjárás előrejelzésünk szerint erőteljesebb melegedésre van kilátás.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu