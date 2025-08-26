Melegfronti hatás nehezíti a mindennapokat

A melegfront során a hőmérséklet fokozatosan emelkedik, nő a páratartalom, a légnyomás pedig csökken – ezek a változások együttesen komoly terhelést rónak a szervezetre. Az orvosmeteorológia megfigyelései alapján ilyenkor gyakori a fejfájás, fáradtság, alvászavar, vérnyomás-ingadozás, de akár migrén, ingerlékenység és koncentrációs nehézségek is jelentkezhetnek. A meglévő krónikus betegségek tünetei felerősödhetnek, és a reflexek is lassulhatnak, ami például a közlekedés során növeli a balesetveszélyt.

Az orvosmeteorológia megfigyelései alapján ilyenkor gyakori a fejfájás

Fotó: Alliance Images

Orvosmeteorológia

A szakértők javaslata szerint a frontos napokon különösen fontos a tudatos életvitel: ajánlott több folyadékot fogyasztani, kerülni a túlzott fizikai megterhelést, valamint időt szánni a pihenésre. A friss levegőn tett séta, a tudatos légzés és a stressz csökkentése mind hozzájárulhat a tünetek enyhítéséhez.

Az időjárás előrejelzésünk szerint erőteljesebb melegedésre van kilátás.