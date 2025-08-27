csütörtök-péntek környékén komoly hőterhelésre kell számítani. A hétvégén már enyhül a hőség, vasárnap pedig méltó módon búcsúzik a nyár – napos, de elviselhető meleggel. Fontos, hogy mindenki figyeljen a saját szervezete jelzéseire, és fokozottan ügyeljen az egészségére ebben az időszakban. Az orvosmeteorológia megfigyelései alapján ilyenkor gyakori a fejfájás, fáradtság, alvászavar, vérnyomás-ingadozás, de akár migrén, ingerlékenység és koncentrációs nehézségek is jelentkezhetnek. A meglévő krónikus betegségek tünetei felerősödhetnek, és a reflexek is lassulhatnak, ami például a közlekedés során növeli a balesetveszélyt.

Az orvosmeteorológia megfigyelései alapján ilyenkor gyakori a fejfájás

Fotó: Alliance Images

Orvosmeteorológia

Az időjárás előrejelzésünk szerint erőteljesebb melegedésre van kilátás. A szakértők javaslata szerint a csütörtöki és pénteki napok kifejezetten megterhelőek lesznek. A 34-38 fokos hőségben a szervezet fokozottan igénybe van véve: gyakoribbak lehetnek a fejfájásos panaszok, fáradékonyság, alvászavarok, ingerlékenység. A déli órákban könnyen kialakulhat hőguta, napszúrás, főként, ha valaki fizikai munkát végez vagy sok időt tölt a tűző napon.

A melegfronti hatás miatt a krónikus betegek, vérnyomás-ingadozással küzdők is kellemetlen tüneteket tapasztalhatnak. A magas hőmérséklet és az erős déli szél párosítása kiszáradáshoz és keringési problémákhoz vezethet.