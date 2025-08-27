augusztus 27., szerda

Gáspár névnap

25°
+29
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Meteo

1 órája

Gyakoribbak lehetnek a fejfájásos panaszok, fáradékonyság, alvászavarok, ingerlékenység

Címkék#Orvosmeteorológia#reflex#melegfront

Jelenleg melegfronti hatás terheli szervezetünket, amely sokaknál kellemetlen tüneteket okozhat. Az orvosmeteorológia szerint ez a típusú fronthatás különösen megviselheti a frontérzékenyeket, időseket, valamint a szív- és érrendszeri problémákkal élőket.

Duol.hu

csütörtök-péntek környékén komoly hőterhelésre kell számítani. A hétvégén már enyhül a hőség, vasárnap pedig méltó módon búcsúzik a nyár – napos, de elviselhető meleggel. Fontos, hogy mindenki figyeljen a saját szervezete jelzéseire, és fokozottan ügyeljen az egészségére ebben az időszakban. Az orvosmeteorológia megfigyelései alapján ilyenkor gyakori a fejfájás, fáradtság, alvászavar, vérnyomás-ingadozás, de akár migrén, ingerlékenység és koncentrációs nehézségek is jelentkezhetnek. A meglévő krónikus betegségek tünetei felerősödhetnek, és a reflexek is lassulhatnak, ami például a közlekedés során növeli a balesetveszélyt.

orvosmeteorológia
Az orvosmeteorológia megfigyelései alapján ilyenkor gyakori a fejfájás
Fotó: Alliance Images

Orvosmeteorológia

Az időjárás előrejelzésünk szerint erőteljesebb melegedésre van kilátás. A szakértők javaslata szerint a csütörtöki és pénteki napok kifejezetten megterhelőek lesznek. A 34-38 fokos hőségben a szervezet fokozottan igénybe van véve: gyakoribbak lehetnek a fejfájásos panaszok, fáradékonyság, alvászavarok, ingerlékenység. A déli órákban könnyen kialakulhat hőguta, napszúrás, főként, ha valaki fizikai munkát végez vagy sok időt tölt a tűző napon.

A melegfronti hatás miatt a krónikus betegek, vérnyomás-ingadozással küzdők is kellemetlen tüneteket tapasztalhatnak. A magas hőmérséklet és az erős déli szél párosítása kiszáradáshoz és keringési problémákhoz vezethet.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu