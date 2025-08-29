Szombaton környékén komoly hőterhelésre kell számítani. Egy hidegfront hatására a korábbi forróság után több hullámban záporok, zivatarok érkeznek – akár felhőszakadással és jégesővel kísérve. A szél is többfelé megerősödik, előbb délnyugati, majd északnyugati irányból. Az orvosmeteorológia megfigyelései alapján ilyenkor sokaknál jelentkezhet fejfájás, migrén, vérnyomás-ingadozás, valamint fáradtságérzet és koncentrációs nehézségek jelentkezhetnek.

Fotó: PeopleImages.com - Yuri A

Orvosmeteorológia

Az időjárás előrejelzésünk szerint markáns hidegfront vonul át az országon, amely jelentős terhelést róhat a szervezetre. A szakértők javaslata szerint a hirtelen hőmérséklet-csökkenés és a megerősödő szél különösen megterhelő lehet a szív- és érrendszeri betegségben szenvedők számára. A fülledt, zivatar előtti levegő az asztmásoknak és a légzőszervi problémákkal élőknek is panaszokat okozhat. Érdemes kerülni a túlzott fizikai megterhelést, különösen a nap melegebb szakaszában, és figyelni a bőséges folyadékbevitelre. Akik érzékenyek a frontokra, fokozottan készüljenek a szervezet reakcióira.