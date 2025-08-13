Meghatározó korszak zárul le Mihály távozásával a mentőállomás életében

Mihály pályafutása során szakértelmével és emberségével nemcsak a rászorulóknak nyújtott segítséget, hanem kollégái számára is követendő példát mutatott. Hivatása mellett vadászként és saját gazdaságának gondos gazdájaként is helyt állt, amelyben mindig számíthatott családja támogatására – írta az Országos Mentőszolgálat.

Forrás: Országos Mentőszolgálat Facebook-oldala

Az Országos Mentőszolgálat munkatársai búcsúztatták a sárbogárdi legendát

Nyugdíjba vonulása napján a reggeli váltáskor a sárbogárdi bajtársi közösség külön köszöntötte őt, kifejezve hálájukat hosszú évtizedeken át végzett, áldozatos munkájáért. Az ünnepségen Dr. Jászkuti Ákos regionális igazgató személyesen adta át elismerését Mihálynak, megköszönve példamutató szolgálatát.