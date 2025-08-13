augusztus 13., szerda

Nyugdíjba vonul

8 órája

Meghatározó korszak zárul le Mihály távozásával a mentőállomás életében

Címkék#legenda#szakértelm#Parrag Mihály#Országos Mentőszolgálat#nyugdíj

Harminchárom év szolgálat után nyugdíjba vonult Parrag Mihály gépkocsivezető, aki az Országos Mentőszolgálatnál töltött évtizedei alatt számtalan életmentő bevetésen vett részt.

Duol.hu
Mihály pályafutása során szakértelmével és emberségével nemcsak a rászorulóknak nyújtott segítséget, hanem kollégái számára is követendő példát mutatott. Hivatása mellett vadászként és saját gazdaságának gondos gazdájaként is helyt állt, amelyben mindig számíthatott családja támogatására – írta az Országos Mentőszolgálat.

Országos Mentőszolgálat
Forrás: Országos Mentőszolgálat Facebook-oldala

Az Országos Mentőszolgálat munkatársai búcsúztatták a sárbogárdi legendát

Nyugdíjba vonulása napján a reggeli váltáskor a sárbogárdi bajtársi közösség külön köszöntötte őt, kifejezve hálájukat hosszú évtizedeken át végzett, áldozatos munkájáért. Az ünnepségen Dr. Jászkuti Ákos regionális igazgató személyesen adta át elismerését Mihálynak, megköszönve példamutató szolgálatát. 

A kollégák és a közösség nevében mindenki hosszú, egészségben töltött nyugdíjas éveket kívánt a sárbogárdi mentőállomás legendás gépkocsivezetőjének.

 

 

