Még mindig ég

1 órája

Óriási tűz ütött ki a telepen, az állatok összes takarmánya odaveszett

Óriási tűz keletkezett egy szarvasmarhatelep szénabála tárolójában hétfőn éjjel. A lángok még kedden is próbálkoznak, de a tűzoltóság résen van, viszont a Székesfehérvár melletti telepen az állatok egész éves takarmányadagja odalett.

Duol.hu

A kukoricaszilázs - ami egy tömegtakarmány - készítése, taposása közben vette észre a traktoros, hogy valahol lángra kapott a széna a Székesfehérvár kisfaludi szarvasmarha telep fedett tárolórészén, árulta el a feol.hu-nak Cseszneki Csaba, az Aranybulla Mezőgazdasági Zrt. szarvasmarha telepének vezetője a tragikus tűzeset másnapján a helyszínen. Mint kiderült, a traktoros értesítette azonnal a tűzoltókat, s bár közben ő is próbálta a poroltó készülékkel menteni a menthetőt, de esélytelen volt a harc az óriási tűz ellen. Ahogy gyakorlatilag a tűzoltóknak is, akik csak annyit tehetnek, hogy kontrollált körülmények között hagyják leégni a széna maradékát – amely még kedden reggel is égett.

óriási tűz
Óriási tűz keletkezett, amit nem lehetett megfékezni
Fotó: feol.hu/S. Töttő Rita

Az óriási tűz az egész éves takarmányt felégette

Az Aranybulla szarvasmarha telepén rétiszénát és lucernaszénát tároltak az állatok takarmányozására, ám a telepen keletkezett, soha nem látott nagyságú tűz az egész éves takarmányadagot felégette.

– A telepen közel 600 állat él, az ő éves takarmányszükségletük volt ez – tudtuk meg a telepvezetőtől, aki még most is próbál magához térni a tegnap éjszakai történések után. A vastag, sűrű füst most is látszik a városhatárban, a forró levegő pedig még mindig nyaldossa a kisfaludi telep megégett raktárépületét. 

A teljes cikket a videóval itt olvashatják és nézhetik meg.

 

