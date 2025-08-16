augusztus 16., szombat

Új szűrőprogram indult

2 órája

Támad a Nyugat-nílusi láz: átalakították a véradási rendszert Magyarországon

Címkék#Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ#vírus#nyugat-nílusi láz#Magyarország

Már halálos a szúnyogveszély Magyarországon is. Egy idős nő került kórházba agyvelőgyulladással, a Nyugat-nílusi láz miatt. Egyre több súlyos fertőzés van, ezért új véradási szabály lépett életbe hazánkban. Ezután minden véradót megvizsgálnak.

Duol.hu

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ heti járványügyi helyzetet összegző jelentéséből derült ki, hogy egy nyugat-nílusi lázas fertőzést igazoltak Magyarországon. Súlyosabb az ügy, mint elsőre gondolnánk, ugyanis az idős nő, akinél kimutatták a vírust, nem járt külföldön. Ráadásul agyvelőgyulladással került kórházba, súlyos állapotban. A kemma.hu azt írja, hogy ez az első nyugat-nílusi lázas eset Magyarországon 2025-ben – tavaly az első ilyen megbetegedést egy héttel korábban regisztrálták.

Nyugat-nílusi láz: egyre nagyobb a baj
Fotó: MW archív / Török István

Nyugat-nílusi láz: egyre több a súlyos beteg hazánkban 

Ezt a betegséget a szúnyogok terjesztik, és emiatt augusztusban van a legtöbb eset. Korábban főként az Alföldön fordult elő, de az utóbbi években már a Dunántúlon is találtak fertőzötteket. Tavaly 30 megbetegedést regisztráltak, köztük több súlyos volt. A mostani fertőzést úgy diagnosztizálták,hogy egy idős nő kórházba került Pest megyében. Agyvelőgyulladást okozott nála a Nyugat-nílusi láz és miután elvégeztek egy laborvizsgálatot, megállapították, hogy ott van a szervezetében a West Nile-vírus, ami a Nyugat-nílusi láz kórokozója.

Ezek a tünetei a Nyugat-nílusi láznak

A fertőzöttek többsége tünetmentes vagy enyhe influenzaszerű tüneteket mutat. 

Védőoltás nincs ellene, ezért fontos, hogy a szúnyogcsípést igyekezzünk elkerülni.

Életveszélyes idegrendszeri szövődmény főleg időseknél és legyengült immunrendszerűeknél fordul elő. Súlyos tünetekről akkor beszélünk, ha magas láz, erős fejfájás, tarkómerevség, zavartság, görcsrohamok, izomgyengeség/bénulás kíséri a betegséget. 

Országos szűrőprogram indul a Nyugat-nílusi láz miatt

A helyzet már annyira komoly, hogy május 20-a óta Magyarországon minden véradót szűrnek West Nile-vírusra. A szűrés egyelőre szezonális és a nyári időszakra vonatkozik. Korábban csak azoknak a vérmintáját szűrték meg, akik a veszélyeztetett területen jártak a világban vagy azokban a megyékben laknak, ahol találtak helyi eredetű fertőzést. Az új véradási szabályokról Dr. Nagy Sándor, az Országos Vérellátó Szolgálat szakmai főigazgató-helyettese azt mondta a Vas vármegyei hírportálnak, hogy ezzel megszűnt a korábbi 30 napos kizárás a „kockázatos” helyekről érkező véradóknak. Az új módszer világszínvonalú, és célja, hogy minden vérkészítmény biztonságos legyen Magyarországon.

A teljes cikket és további részletek a vaol.hu-n ide kattintva talál.

 

